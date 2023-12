Vor wenigen Wochen machte neben René Benkos krisengeschüttelter Signa noch ein weiterer heimischer Immo-Entwickler von sich reden: Bei der 6B47 Real Estate Investors AG, die gerade unter anderem das Großprojekt "Althan Quartier" beim Wiener Franz-Josefs-Bahnhof verfolgt, wurden von der Wirtschaftsprüfungskanzlei Deloitte deren Bestätigungsvermerke zum Jahres- und Konzernabschluss 2022 aufgrund "wesentlicher Fehleinschätzungen" widerrufen.

6B47 baut derzeit am Wiener Franz-Josefs-Bahnhof am Büroprojekt Francis. Visualisierung: WOOW Studios

Damals betonte der Entwickler, sich mit Banken und Investoren in intensiven Restrukturierungsgesprächen zu befinden. Man sei zuversichtlich, den Turnaround zu schaffen.

Laufende Projekte

Und dieser dürfte geglückt sein: Am Dienstag wurde verkündet, dass der Mitte Oktober gestartete Restrukturierungsprozess positiv abgeschlossen sei. Vor Ablauf der 60-Tages-Frist sei man nun für "die Immobilienkrise" gut gerüstet, heißt es in einer Aussendung: "Wir freuen uns, dass nach intensiven Verhandlungen mit allen 6B47-Stakeholdern eine positive Fortbestehensprognose seitens des Vorstandes abgeliefert werden konnte."

Projektverkäufe habe es keine gegeben, heißt es auf Anfrage. Laufende Großprojekte wie das Althan Quartier in Wien-Alsergrund und der Steingötterhof in St. Pölten würden sukzessive nach Zeitplan fertiggestellt und fristgerecht an die neuen Eigentümer bzw. Mieter und Betreiber übergeben. (red, 12.12.2023)