Laut einem Bericht des "Profil" hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) die Aufhebung der Immunität des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka (ÖVP) beantragt. Das Ersuchen sei bereits an das Präsidium übermittelt worden. Laut Aussagen des ehemaligen Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid gab es im Zusammenhang mit der Erwin-Pröll-Stiftung Beeinflussungs- und Interventionsversuche durch Sobotka. Die WKStA will laut "Profil" die Immunität, die für Nationalratsabgeordnete gilt, aufheben lassen. Der Untersuchungszeitraum reicht demnach von Sommer 2017 bis Herbst 2018. Sobotka ist seit Dezember 2017 Präsident des Nationalrats. Er beteuert seine Unschuld und will "ausgeliefert" werden.

Nationalratspräsident Sobotka bestreitet die Vorwürfe der Intervention und Beeinflussung. APA/ROLAND SCHLAGER

Den Schritt begründet die Anklagebehörde mit neu aufgetauchten Chats. Aus diesen gehe hervor, dass der ehemalige Sektionschef (und spätere Finanzminister) Eduard Müller Schmid eine Nachricht geschickt haben soll, in der es um die Prüfung der Pröll-Stiftung geht. Laut Schmids Darstellung soll Sobotka hier bei ihm interveniert haben. Der Nationalratspräsident bestreitet das vehement. Aus seinem Büro hieß es zum "Profil", die Vorwürfe seien falsch und aufs Schärfste zurückzuweisen. Sobotka werde dementsprechend "alles unterstützen, was zu einer raschen Aufklärung führt, und den Immunitätsausschuss des Nationalrats bitten, dem Auslieferungsbegehren so rasch wie möglich zu entsprechen, damit die Behörden endlich den Sachverhalt aufklären können".

Die Privatstiftung verfügte über viel Geld ohne sichtbare Tätigkeit. Auch rund 1,35 Millionen Euro an Steuergeld flossen in die Pröll-Stiftung. 2017 wurde sie aufgelöst, Subventionen wurden an das Land Niederösterreich zurückgezahlt. Die Kapitalertragsteuer musste nachbezahlt werden. (red, APA, 13.12.2023)