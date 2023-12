Alle Jahre wieder nähert sich Weihnachten mit rasanter Geschwindigkeit, und manch einer oder eine hat die Planung für die kommenden Tage noch immer nicht ganz abgeschlossen. So stellt sich vielleicht noch die Frage, wo man den 24. Dezember verbringt oder die Feiertage, die folgen. Wer in einer Beziehung lebt, berücksichtigt meist auch die Wünsche des Partners oder der Partnerin. Aber nicht immer ist das so einfach.

Einfach nur zu zweit feiern – ist das für Sie eine Option? SolStock/Getty Images

So begleiten die Überlegungen meist Erwartungen anderer – womöglich wünscht sich die eigene Familie, dass alles so abläuft wie seit der Kindheit, aber das Plus Eins sollte auch dabei sein, in der Schwiegerfamilie gibt es ähnliche Vorstellungen. Man selbst möchte aber vielleicht einfach zu zweit oder mit den eigenen Kindern feiern und nicht von A nach B hetzen. Sich für etwaige Familienbesuche aufzuteilen ist dabei eine Lösung. Andere Paare wiederum freuen sich, im Kreise unterschiedlicher Verwandter zu feiern, und ziehen gemeinsam von Familie zu Familie. Oder man lädt alle zu sich nach Hause ein. So oder so, vor Weihnachten stehen jedenfalls einige Überlegungen an, dasselbe betrifft auch die Feierlichkeiten rund um das neue Jahr.

Wie ist das bei Ihnen?

Wo feiern Sie Weihnachten als Paar? Wie teilen Sie sich die Besuche bei anderen ein? Fahren Sie alleine zu Ihrer eigenen Familie, und Ihr Partner oder Ihre Partnerin macht das auch so? Oder laden Sie zu sich nach Hause ein? Gibt es dahingehend Ungereimtheiten oder gar Konflikte? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.12.2023)