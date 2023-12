An den Feiertagen gibt es meist Essen im Überfluss. Was machen Sie aus dem, was nicht gegessen wurde?

Weihnachten ist ein kulinarisches Hochfest für viele Menschen. Wer vor den Feiertagen in Supermärkten unterwegs war, weiß, wie voll die Einkaufswagerl so mancher Personen waren. Mit allen möglichen Lebensmitteln eingedeckt zu sein bedeutet aber auch, dass diese innerhalb von Tagen verkocht oder zubereitet werden sollten. Denn besonders Fleisch, Fisch oder so manches Gemüse sind nicht ewig haltbar.

Nudeln mit allem – ein ideales Restlessen. A_Lein/Getty Images/iStockphoto

Wer sich beim Einkauf also womöglich überschätzt hat oder bei wem vielleicht weniger Menschen zum Essen erschienen sind, weil sie krankheitsbedingt ausgefallen sind, hat Müh und Not, alle Lebensmittel zu verwerten, bevor sie schlecht werden. Nicht immer passt das, was übrig geblieben ist, auf den ersten Blick zusammen. Und trotzdem lässt sich aus übrig gebliebenem Essen oder Lebensmitteln oft etwas Gutes zubereiten – ob mit Nudeln, Eiern, Fleisch oder Gemüse, aber auch mit Süßem.

Welche Restln verwerten Sie dieser Tage?

Was ist Ihnen vom Weihnachtsessen übrig geblieben? Sind Sie gut im Verwerten etwas älterer Lebensmittel? Welche Tipps haben Sie für die Community? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 26.12.2023)