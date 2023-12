Kaum eine Zeit des Jahres ist kulinarisch so bedeutsam wie die Advents- und Weihnachtszeit. Von süßen Naschereien bis hin zum mehrgängigen Weihnachts- und Neujahrsmenü: Wer gern kocht und isst, wird diese Wochen und Tage wahrscheinlich genießen. Vielleicht werden bei manchen auch Kindheitserinnerungen wach – immerhin verbindet man mit langjährigen Traditionen meist so einiges. Da gab es vielleicht genau diese eine Schokolade oder dieses eine Weihnachtsgebäck, das es heute im Supermarkt so gar nicht mehr zu erstehen gibt.

Was vermissen Sie, wenn Sie im Supermarkt vorm Regal stehen? PeopleImages/Getty Images/iStockphoto

Auch abseits der Weihnachtszeit fallen einem womöglich immer mal wieder Lebensmittel von früher ein, die man fast schon vergessen hätte. Und doch reicht meist ein kurzer Gedanke und man ist plötzlich in die Vergangenheit zurückversetzt: Man weiß noch genau, wie etwas gerochen oder geschmeckt hat, man kann sich an die Verpackung erinnern oder eben an die Phase des Lebens, in der man bestimmte Dinge einfach gern gegessen oder getrunken hat. Ob es sich dabei um Süßigkeiten, spezielle Getränke, Joghurt, Chips oder Brotaufstriche handelt – manches wurde im Laufe der Zeit aus dem Sortiment genommen und kam nie wieder in derselben Form ins Supermarktregal zurück.

Welche Lebensmittel, die es nicht mehr gibt, vermissen Sie?

Können Sie sich noch erinnern, wann Sie diese zuletzt gegessen haben? Was zeichnete diese aus? Gibt es einen Ersatz für die Produkte? Oder haben Sie gewisse Lebensmittel vielleicht im Ausland noch im Sortiment entdeckt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.12.2023)