Spannende Neustarts von "Ripley" bis "Mary & George", dazu neue Folgen von "House of the Dragons", "Stranger Things" und "Rings of Power"

Der Streik in Hollywood wird sich auf das Serienjahr auswirken. Die ökonomischen Verwerfungen des Krisenjahres 2023 machen sich ebenfalls bemerkbar. Für uns Serienjunkies ist aber immer noch genügend da, worauf wir uns freuen. Hier meine Highlights:

Crime

True Detective: Night Country mit Jodie Foster auf Sky

Sky Deutschland

True Detective: Night Country Nach der sensationell guten ersten Staffel folgten zwei mäßig erfreuliche Fortsetzungen. Die vierte Staffel wurde nicht von Nic Pizzolatto geschrieben, schließt aber in ihrer Qualität hoffentlich an die erste an. In dem in Alaska angesiedelten Thriller ermitteln Jodie Foster und Kali Reis. 15. 1., Sky

Jodie Foster und Kali Reis in der vierten Staffel von "True Detective". Sky

Vigil Der BBC-Krimihit aus dem Jahr 2022 bekommt eine Fortsetzung. Suranne Jones ermittelt als hochprofessionelle Kommissarin Amy Sylva in Schottland, wo mehrere Menschen auf einer Militärbasis ums Leben gekommen sind. In Großbritannien auf BBC vor Weihnachten bereits gestartet, die erste Staffel gibt es zum Nachschauen auf Amazon Prime

Ripley Die Serie basiert auf den Tom-Ripley-Romanen von Patricia Highsmith und ist im Wesentlichen "The Talented Mr. Ripley: Die Serie". Andrew Scott verkörpert den genialen Titelhelden. Netflix

The Jinx: Part Two Die HBO-Dokumentation aus dem Jahr 2015 gilt als eine der besten True-Crime-Storys aller Zeiten. Die bevorstehende Fortsetzung setzt die Geschichte des Immobilienmagnaten und Mörders Robert Durst fort und legt neue Beweise und Interviews vor. Sky

Berühmte Personen und andere Dramen

Cristóbal Balenciaga Trailer von Disney+

Disney IT

Cristobal Balenciaga Der spanische Modepapst revolutionierte die Damenmode der 1940er- und 1950er-Jahre. Er selbst trug stets einen blauen Arbeitskittel. Dieser faszinierenden Persönlichkeit widmet Disney+ eine Serie. 19.1., Disney+

Palm Royal Kristen Wiig und Laura Dern spielen die Hauptrollen in diesem Drama über High-Society-Ladys, die 1969 in Palm Springs einen Platz in der ersten Reihe suchen. Die Serie erzählt die Story von Maxine Simmons (Wiig), die in einen elitären Klub aufsteigen will, aber bald als Hochstaplerin entlarvt wird. Ihre Haute Couture ist gestohlen, und ihre Kleider sind so gar nicht angesagt. Ricky Martin spielt einen bösen Kellner. Dabeisein ist alles! 20. 3., Apple TV+

Brutal

Beasts Horrorserien haben in Österreich nicht gerade Tradition. "Beats" (vormals: "Followers") wagt sich in neues Terrain. Erzählt wird die schräge Geschichte von Natalie (Cosima Henman), Raffi (Jing Xian), Simon (Jakob Schmidt) und Lukas (Benedikt Kalcher) in einer neuen Paranormalität. Sämtliche Kreaturen der Unterwelt – Zombies, Werwölfe, Vampire, Monster – sind eingegliedert in die Gesellschaft. Während die vier Mittzwanziger furchtlos jede Monsterattacke abwehren, stecken sie bei Fragen zu Dating und Beziehungen schnell fest. Regie führt Marc Schlegel, die Bücher schrieben Peter Bruck und Ernst Golda. Constanze Schumann produzierte die Serie mit ihrer Firma Rundfilm. Sie ist happy: "Mein Traum wird wahr." 14. 2., Amazon

Griselda von Netflix

Netflix

Griselda In die Geschichtsbücher ging die Kolumbianerin Griselda Blanco in den 1970ern und 1980ern als "Godmother of Cocaine", "Black Widow" und "La Madrina" ein und gilt bis heute als eine der grausamsten und unbarmherzigsten Führungspersönlichkeiten eines Drogenkartells. Gespielt wird diese schillernde Figur von Sofia Vergara, der "Godmother" von "Modern Family". 25. 1., Netflix

Parish Giancarlo Esposito ("Breaking Bad") spielt einen Taxifahrer, der durch einen simbabwischen Fahrgast in Schwierigkeiten gerät, weil dieser vor allem dafür bekannt ist, Einwanderer ohne Papiere an den Südhäfen der USA auszubeuten. AMC

History

Mary & George auf Sky

STARZ

Mary & George Julianne Moore spielt Mary Villiers, die Gräfin von Buckingham, die aus Machtinteressen ihren Sohn (Nicholas Galitzine) dazu brachte, König James I. zu verführen. "Mary & George" basiert auf einer wahren Geschichte. Der Trailer lockt mit Musik von den Stooges, betörenden Moore- und Sexszenen am Hof. Hot! Sky

The Tattooist of Auschwitz Heather Morris' Roman über einen Tätowierer, der sich während des Holocaust verliebt, verkaufte sich mehr als drei Millionen Mal. Die Fernsehadaption mit Jonah Hauer-King und Anna Próchniak in den Hauptrollen wird mit besonderer Spannung erwartet. Sky

Masters of the Air Nach "Band of Brothers" und "The Pacific" findet die Spielberg-Hanks-Serientrilogie über den Zweiten Weltkrieg ihren Abschluss. Wie die beiden vorangegangenen Serien verspricht auch diese Opulenz und Materialschlacht. Neun Folgen. 26. 1., Apple TV+

The Sympathizer In der Serie nach dem Roman von Viet Thanh Nguye geht es um einen vietnamesischen Spion, der nach Amerika geschickt wird. Die Hauptrollen spielen Hoa Xuande und Robert Downey Jr., Sandra Oh ist auch dabei. Sky

The Ballad of Renegade Nell So ganz hat Sally Wainwright das vorzeitige Ende von "Gentleman Jack" noch immer nicht verkraftet. Die Fans der Serie auch nicht, in sozialen Medien hält sich die Forderung nach einer Fortsetzung hartnäckig. Ich unterstütze sie! HBO und BBC rühren nur leider kein Ohrwaschl. Also, was soll? Es gibt viel Neues zu entdecken. Zumal Wainwright 2024 ein neues Stück History bereithält: In dem Drama über die gefürchtetste Straßenräuberin im Großbritannien des 19. Jahrhunderts spielen Louisa Harland, Joely Richardson, Adrian Lester und Nick Mohammed. Disney+, Frühling

Fantasy & Dystopie

3 Body Problem von Netflix

Netflix

3 Body Problem Das wird groß! Basierend auf Liu Cixins Sci-Fi-Serie "Erinnerung an die Vergangenheit der Erde", ist dies Netflix' großer Versuch, die Fantasy-Weltherrschaft von HBO zu übernehmen. Die Serie, die in der Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit spielt und wo Menschen auf Außerirdische treffen, wurde von den "Game of Thrones"-Machern David Benioff und DB Weiss zusammen mit Alexander Woo gestaltet. 21. 3., Netflix

The Penguin Colin Farrell stellt Aufstieg und Fall des Watschelmonsters aus Gotham City nach. Laut Farrell soll die Serie die "Unbeholfenheit, die Stärke und die Schurkerei" des Charakters zeigen sowie einen "Mann mit gebrochenem Herzen in seinem Inneren". HBO

The Regime Diese politische Satire wurde geschrieben von Will Tracy ("Succession") und inszeniert von Stephen Frears. Es geht um ein fiktives bröckelndes autoritäres Regime in Mitteleuropa. Mit Kate Winslet und Hugh Grant in den Hauptrollen, gedreht wurde "The Regime" unter anderem im Wiener Palais Liechtenstein. Der "Guardian" spricht schon jetzt von der "potenziell besten Show des Jahres 2024". Sky

"The Regime", in Wien gedreht mit Kate Winslet. HBO

Im Bereich Fantasy tut sich mehr, zum Beispiel eine Marvel-Superheldin in "Echo" am 10. Jänner, dazu "Star Wars: The Acolyte" (Disney+), "The Winter King" (Canal+) und "Avatar: The Last Airbender". Gamerinnen und Gamer freuen sich garantiert auf "Fallout" (Netflix).

Neue Folgen

Fortsetzungen sind angekündigt von "The Boys", "Heart Stopper", "Squid Game", "Wednesday", "The White Lotus", "You" und "Poker Face". Trotz der ernüchternden Premieren von "House of the Dragons" und "Rings of Power" freue ich mich auf die für 2024 angekündigten zweiten Staffeln. "Stranger Things" kommt zu einem Ende. Ich sehne außerdem die neuen Folgen von "The White Lotus", "The Bear" und "Poker Face" herbei. Prosit und guten Rutsch, es wird ein gutes Serienjahr! (Doris Priesching, 1.1.2023)

