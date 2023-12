Ein Schild am Eingang zu Mrs Macquaries Point zeigt an, dass alle Plätze voll sind. Dort hat man einen besonders guten Blick auf das Feuerwerk. IMAGO/DAN HIMBRECHTS

Sydney – Im australischen Sydney laufen die Vorbereitungen für die Silvesterfeiern auf Hochtouren. Zum Jahreswechsel (14 Uhr MEZ) soll vor der weltberühmten Kulisse der Harbour Bridge und des Opernhauses wieder eine Mega-Lichtershow den Himmel erleuchten. Allein im Hafenviertel werden laut Organisatoren mehr als 13.500 Feuerwerkskörper gezündet. Zudem soll es erstmals von künstlicher Intelligenz generierte Lichterprojektionen geben - die weder Luft- noch Lärmverschmutzung verursachen.

Eine Million Schaulustige werden in der Metropole an der Ostküste erwartet, etwa eine Milliarde weitere Menschen schauen traditionell in aller Welt an den Bildschirmen zu.

"Calling Country"

Bereits Sonntag früh sicherten sich viele am Mrs Macquaries Point in den Royal Botanic Gardens einen Platz, um am Abend den besten Blick auf das Spektakel zu haben, wie der Sender 9News berichtete. Auch auf ikonischen Gebäuden können sie Lichtprojektionen bestaunen, vor allem auf den Segeldächern des Opernhauses, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen gefeiert hat.

Sydney ist immer eine der ersten Großstädte weltweit, die das neue Jahr einläuten. Bereits um 21 Uhr Ortszeit (11 Uhr MEZ) wird das erste große Feuerwerk über dem Hafen abgeschossen, um Mitternacht folgt dann die etwa zwölfminütige Riesenfeier. Unter dem Namen "Calling Country" wird es neben den Lichtern auch Musik, Tanz und Kunst von indigenen Australiern geben. Vorab soll zudem eine traditionelle Willkommenszeremonie der Ureinwohner abgehalten werden.

Etwa 2.000 zusätzliche Polizeibeamte sind im Einsatz, um für Sicherheit zu sorgen. Die Stadt Sydney bat die Menschen, ihre Autos zu Hause zu lassen und stattdessen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. (APA, 31.12.2023)