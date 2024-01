"Prince of Persia: The Lost Crown" und "Tekken 8" gehören zu den Gaming-Highlights des Jahresanfangs, im Februar erwarten uns spannende Multiplayer-Titel

"Prince of Persia: The Lost Crown" setzt auf Comic-Grafik und 2D-Gameplay. Ubisoft

Das bombastische Gamingjahr 2023 ist vorbei, und 2024 dürfte nicht weniger aufregend werden. So erwarten uns im Jänner 2024 Releases von diversen neuen Spielen, die eine recht große Bandbreite abdecken: von Prügelspielen über Action-Adventures bis zu Wirtschaftssimulationen dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der STANDARD liefert einen Überblick.

Beer Factory

Beer Factory - Official Trailer

CreativeForge Games

Schon am 10. 1. 2024 erscheint eine Wirtschaftssimulation für alle, die sich für prickelnden Gerstensaft begeistern können: bei "Beer Factory" wird eine eigene Bierfabrik aufgebaut und verwaltet. Dabei hat man den Blick auf die Rekrutierung und Verwaltung der Mitarbeiter, die Produktionslinien inklusive Logistik sowie auf den Import und Export der Waren. Dem Trailer zufolge kann man außerdem Automatenkaffee trinken und Gabelstapler fahren.

Prince of Persia: The Lost Crown

Prince of Persia: The Lost Crown - Story Trailer #TGA

Ubisoft

Das Highlight des Monats dürfte aber wohl am 18. 1. für alle gängigen Plattformen erscheinen: "Prince of Persia" ist zurück! "The Lost Crown" besinnt sich im Gegensatz zu jüngeren 3D-Adaptionen eher wieder auf die Wurzeln des Franchises und positioniert sich als 2D-Actionadventure mit einer comicartigen Grafik. Mit Platforming- und Puzzleelementen dürfte man sich auch in punkto Gameplay stark an den Originalen orientieren.

Bulletstorm VR

Bulletstorm VR - Announcement Trailer | PS VR2 Games

PlayStation

Ebenfalls für 18.1. ist "Bulletstorm VR" angesetzt, bei dem der First-Person-Shooter aus dem Jahr 2011 in Virtual Reality umgesetzt wird. Der Trailer verspricht viel Acion und Gewalt sowie überdimensionale Monster.

The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us Part II Remastered - Announce Trailer | PS5 Games

PlayStation

Auf der Playstation 5 erscheint am 19. 1. "The Last of Us Part II Remastered", bei dem unter anderem 4K-Grafik, Dual-Sense-Controller-Unterstützung, neue Levels, neue Outfits und ein neuer Survival-Spielmodus namens "No Return" integriert sind.

Like a Dragon: Infinite Wealth

LIKE A DRAGON: INFINITE WEALTH | ENGLISH STORY TRAILER

SEGA

Fans dieses Franchises wurden zuletzt bereits mit "Like a Dragon: Ishin" und "Like a Dragon: Gaiden" verwöhnt, am 26.1. erscheint nun das nächste Werk: "Like a Dragon: Infinite Wealth" entführt diesmal ins sonnige Hawaii.

Tekken 8

TEKKEN 8 – Kuma Reveal & Gameplay Trailer

Bandai Namco Entertainment America

Gegen Ende des Monats, am 26. 1., dürfen wir schließlich noch mit dem nächsten großen Prügelsspiel rechnen: Tekken 8. Mit dabei ist diesmal auch ein Braunbär namens Kuma, der sich neben Menschen auch mit Pandas prügelt. Und dabei mit einem toten Fisch um sich wirft.

Ausblick auf Februar 2024

Deutlich spannender dürften aber die Releases im Februar 2024 werden. So soll am 16. 2. nach langer Wartezeit tatsächlich das Multiplayer-Piratenspiel "Skull and Bones" erscheinen. Wer sich mit seinen Freunden lieber auf fremden Planeten als auf hoher See blamiert, hat ab 8.2. mit "Helldivers 2" jede Menge Gelegenheiten dazu. Nintendo-Fans können sich auf den Release von "Mario vs. Donkey Kong" am 16.2. freuen, für Liebhaber klassischer "Star Wars"-Shooter gibt es ab 28. Februar ein Remaster von "Dark Forces". (stm, 1.1.2024)