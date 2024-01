2024 wird in Österreich viel politische Macht neu verteilt: Insgesamt stehen sieben Urnengänge an. Doch worüber wird eigentlich abgestimmt? Wer kandidiert? Und was muss man sonst wissen?

In Vorarlberg und der Steiermark werden die Landtage neu bestimmt. Im Bundesland Salzburg sowie in Innsbruck werden die Gemeinderäte und Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister gewählt. Doch besonders spannend wird eine Abstimmung: Die Nationalratswahl im Herbst. Ein Wegweiser durch das Superwahljahr.

Sieben Wahlen stehen heuer in Österreich an. Heribert Corn

Arbeiterkammerwahlen

Wann wird gewählt? Von 26. Jänner bis 29. April

Was wird gewählt? Insgesamt 840 Mandatarinnen und Mandatare der Vollversammlungen – das sind quasi die Parlamente – in den neun Länderarbeiterkammern. Sie bestimmen den politischen Kurs und den Präsidenten oder die Präsidentin der jeweiligen Länder- und der Bundesarbeiterkammer.

Was muss man wissen? Gewählt wird nicht an einem Tag, sondern an je nach Bundesland variierenden, mehreren Terminen. Bei der Wahl 2019 hielten die Sozialdemokraten (FSG) in sieben Länderkammern die Mehrheit, in Tirol und Vorarlberg die Christlichen Gewerkschafter (ÖAAB-FCG).

Wahlen zum EU-Parlament

Wann wird gewählt? Am 9. Juni

Was wird gewählt? Die 20 österreichischen von insgesamt 720 Abgeordneten des Europaparlaments (EP).

Was muss man wissen? Für Österreichs türkis-grüne Regierung ist die EU-Wahl ein wichtiger Stimmungstest. Umfragen attestieren der ÖVP, Wahlsiegerin von 2019, große Verluste. Wegen der jüngsten Wahlerfolge von Rechtspopulisten in EU-Staaten geht das Schreckgespenst des Rechtsrucks im EP um: Der FPÖ werden satte Zugewinne prognostiziert.

Andreas Schieder führt die SPÖ in die EU-Wahl. APA/ERWIN SCHERIAU

Wer sind die Spitzenkandidaten? Fix treten Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ) und Helmut Brandstätter (Neos) an. ÖVP und Grüne suchen noch.

Salzburger Gemeinderatswahlen

Wann wird gewählt? Am 10. März

Was wird gewählt? Die 119 Gemeinden des Landes Salzburg wählen ihren Gemeinderat sowie – in einem separaten Wahlgang – die Bürgermeister.

Kay-Michael Dankl konnte bei der Landtagswahl 2023 für die KPÖ Plus punkten. Nun will er Bürgermeister der Landeshauptstadt werden. Franz Neumayr

Was muss man wissen? Spannend ist die Wahl in der Landeshauptstadt. Dort könnte erstmals ein Kommunist Bürgermeister werden – bei den Landtagswahlen 2023 landete die KPÖ in der Stadt Salzburg auf dem zweiten Platz. In Umfragen steht die Partei von Kay-Michael Dankl bei 15 Prozent. Dem KPÖ-Chef wird allerdinfs bei der – separaten – Bürgermeisterwahl mehr zugetraut. Chancen haben auch ÖVP und SPÖ. Es wird mit einer Stichwahl gerechnet.

Wer sind die Spitzenkandidaten in der Stadt? Bernhard Auinger (SPÖ), Kay-Michael Dankl (KPÖ), Florian Kreibich (ÖVP), Paul Dürnberger (FPÖ), Anna Schiester (Bürgerliste), Lukas Rupsch (Neos), Christoph Ferch (Salz).

Innsbrucker Gemeinderat und Bürgermeister

Wann wird gewählt? Am 14. April

Was wird gewählt? Die Tiroler Landeshauptstadt wählt den Gemeinderat und separat den Bürgermeister.

Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky will zurück nach Innsbruck – und zwar als Bürgermeister für die ÖVP. Doch er hat Konkurrenz aus den eigenen Reihen. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Was muss man wissen? Die seit Jahren zerstrittene ÖVP und ihre Abspaltung, die Liste Für Innsbruck, haben sich auf einen gemeinsamen Kandidaten geeinigt: ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky steigt gegen Stadtchef Georg Willi (Grüne) in den Ring. Johannes Anzengruber, derzeit Willis ÖVP-Vize, tritt mit eigener Liste an.

Wer sind die Spitzenkandidaten? Georg Willi (Grüne), Florian Tursky (ÖVP, FI), Johannes Anzengruber, Markus Lassenberger (FPÖ), Elisabeth Mayr (SPÖ), Julia Seidl (Neos), Pia Tomedi (KPÖ).

Nationalratswahl

Wann wird gewählt? Planmäßig im Herbst

Was wird gewählt? Alle fünf Jahre werden die 183 Abgeordneten des Nationalrats gewählt – und nicht die Regierung. Die wird vom Bundespräsidenten ernannt, braucht aber Unterstützung einer Parlamentsmehrheit.

Was muss man wissen? Es wird eine der spannendsten Wahlen überhaupt. Wer danach regiert? Völlig unklar. Die Umfragen führt die FPÖ an. Es will aber angeblich niemand mit FPÖ-Chef Herbert Kickl koalieren. Laut einer STANDARD-Umfrage wünscht sich die Mehrheit der Österreicherinnen und Österreicher ÖVP, SPÖ und FPÖ in Opposition.

Herbert Kickl führt seit Monaten die Umfragen an – doch mit seiner FPÖ will angeblich niemand koalieren. APA/EVA MANHART

Wer sind die Spitzenkandidaten? Wie es aussieht, treten für die jetzt vertretenen Parteien Karl Nehammer (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ), Herbert Kickl (FPÖ), Werner Kogler (Grüne) und Beate Meinl-Reisinger (Neos) an.

Vorarlberger Landtagswahl

Wann wird gewählt? Planmäßig im Herbst

Was wird gewählt? Rund 270.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger wählen den Landtag.

Was muss man wissen? Das Ländle wird traditionell von der ÖVP regiert. 2019 verfehlte die ÖVP mit 43,5 Prozent die absolute Mandatsmehrheit und setzte die Koalition mit den Grünen fort. Die FPÖ rutschte ab, ist aber wieder im Aufwind.

Claudia Gamon ist seit rund einem Jahr Neos-Chefin in Vorarlberg. Sie dürfte die Pinken auch in die Landtagswahl führen. APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Wer sind die Spitzenkandidaten? Landeschef Markus Wallner (ÖVP) will wieder kandidieren, Mario Leiter (SPÖ) ist fix, Christof Bitschi (FPÖ) wohl auch, Claudia Gamon wechselte von Brüssel nach Bregenz, die Neos haben aber wie die Grünen noch keine offizielle Spitzenkandidatin.

Steirische Landtagswahl

Wann wird gewählt? Planmäßig im Herbst

Was wird gewählt? Es werden 48 Sitze im steirischen Landtag vergeben.

Was muss man wissen? SPÖ und ÖVP wollen wieder koalieren. Spannend ist die KPÖ, die in Graz seit 2021 die Bürgermeisterin stellt – Umfragen prognostizieren im Land ein Plus. Die FPÖ kämpft mit Ermittlungen rund um den blauen Finanzskandal – offen ist, wie sich die auswirken werden.

Die Grüne Sandra Krautwaschl (links) geht für die Grünen ins Rennen um die Steiermark. ERWIN SCHERIAU / APA / picturede

Wer sind die Spitzenkandidaten? Für Landeschef Christopher Drexler (ÖVP) wird es die erste Wahl, Anton Lang (SPÖ), Sandra Krautwaschl (Grüne) und Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ) sind fix. Mario Kunasek (FPÖ) müssen die Gremien noch absegnen. Die Neos entscheiden erst. (Oona Kroisleitner, Katharina Mittelstaedt, Stefanie Rachbauer, 2.1.2024)