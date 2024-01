Daheimwinzerei - eine neue Freizeitbeschäftigung mit Renditechancen? Getty Images/franckreporter

Neues Jahr ja, gute Vorsätze nein – wobei die Vorsatzabstinenz für 2024 gar nicht so leicht durchzuhalten sein wird. Denn jüngst flatterte uns ein Vorschlag für eine neue Freizeitbeschäftigung mit Renditechance ins Haus, der sich schon sehr verlockend anhört, echt. Laut Experten, auf die sich der Absender von Growthmentor bezieht, sei nämlich die "Herstellung von Hauswein der nächste Goldrausch" und daher dringend zu empfehlen.

Angesichts weltweit sinkender Weinproduktion präsentiert er ein fürwahr böses Szenario, nämlich dass man künftig "Geschäftsangelegenheiten nicht mehr bei einer gehobenen Käse- und Weinplatte" besprechen können werde. Was übersetzt wohl heißt, dass es bei Besprechungen künftig keinen Käse mehr geben wird (was ja wieder nicht so schlimm wäre) und erst recht kein gehobenes Weinglas.

Darum der Rat zum Einstieg in die Winzerei daheim, die nicht nur ein fesselndes Hobby sei, sondern auch "Ihren Weinkonsum sichern kann". Ein Hauswein-Herstellungskit und Weinzutaten seien um bis zu 400 Dollar schnell angeschafft, Flaschen und Korken wohlfeil.

Noch besser dran sind freilich die, die über einen "Freiraum verfügen und unter günstigen Bedingungen leben". Diese Glücklichen können nämlich schlicht "ihren eigenen Weinberg gründen".

2024: Gründung eines eigenen Weinbergs. Ob das nicht einen Bruch der Vorsatzabstinenz wert ist? Na ja, auf jeden Fall: Prosit! (Renate Graber, 2.1.2024)