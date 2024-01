In exakt vier Wochen ist es schon wieder vorbei: Dann ist der Tag nach dem 66. Opernball. Und alle Personen und Dinge, die für den diesjährigen "Ball der Bälle" auserkoren und vorbereitet werden, hatten ihren großen Auftritt. Wer und was zum Zug kommt, ist alljährlich ein gut gehütetes Geheimnis. Am Freitag wurde es zum Teil gelüftet: Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und Vertreterinnen und Vertreter von Ballkomitee und Sponsoren gaben eine Vorschau auf den 8. Februar.

Für Roščić ist es der zweite Ball in seiner Amtsführung. "Ich bin seit Monaten im Walzerrausch", sagte er. Sein erster Opernball im Vorjahr sei jedenfalls "großartig" gewesen, "ich war bis zum Schluss da – und nicht nur aus Pflichtgefühl", beteuerte er. 2023 fand die Polit- und Promi-Tanzveranstaltung wieder statt, nachdem sie wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre ausgefallen war.

Staatsoperndirektor Bogdan Roščićverriet am Freitag Details zum Opernball 2024 – und enthüllte das Ballplakat. Für ihn ist es der zweite Ball in seiner Amtsführung. APA/GEORG HOCHMUTH

Einige Neuerungen von dieser postpandemischen Auferstehungsausgabe werden in diesem Jahr fortgeführt: zum Beispiel das Organisationskomitee anstelle einer "Opernball-Mutti" oder ein Solidaritätsbeitrag auf Karten und Konsumation angesichts der wirtschaftlich angespannten Situation. Doch wie es die Tradition will, wartet der Ball auch mit ein paar Überraschungen auf. Was es zu wissen gilt.

2023 kehrte der Opernball nach zwei Jahren Pandemiepause zurück. Der damals eingeführte Solidaritätsbeitrag wird heuer beibehalten. APA/EVA MANHART

Elīna Garanča in "Don Giovanni" an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Den Opernball 2024 wird sie mit Sängerin Serena Sáenz mit einem Duett eröffnen. IMAGO/Christian Behring

Vorschau auf die diesjährigen Outfits der Debütantinnen: Die Tiaras der Damen sollen an den österreichischen Kaiserschmuck erinnern. Der Blumenschmuck ist in Pink gehalten. APA/GEORG HOCHMUTH

Gewonnen: US-Schauspielerin Jane Fonda begleitete Richard "Mörtel" Lugner 2023 zum Opernball. Wer diesmal auserkoren wurde, wird nächste Woche verraten. Regine Hendrich