Der burgenländische ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz. APA/HANS KLAUS TECHT

Eisenstadt – Christian Sagartz wird am Samstag beim Landesparteitag der ÖVP Burgenland erneut zum Landesparteiobmann gewählt. 2021 stimmten für ihn 98,8 Prozent. Mit der Kür zum Parteichef bestimme man ihn auch zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2025 – danach will er in die Landesregierung, wie er kürzlich im APA-Interview erklärt hatte.

Am Landesparteitag, der im Kultur- und Kongresszentrum in Eisenstadt abgehalten wird, nehmen rund 400 Teilnehmer, darunter 270 Delegierte, teil. Unter ihnen sind auch Bundesparteiobmann Karl Nehammer und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Sagartz ist derzeit noch Europaabgeordneter, will im Sommer aber seine Pläne für die Rückkehr ins Land bekanntgeben.

Öffentliche Rücktrittsaufforderung

Kurz vor dem Beginn des Parteitags erklärte er gegenüber Journalisten, dies werde "ein großer Tag, es ist schön, so viele Freunde zu treffen". Vor wenigen Tagen war der Landesparteichef allerdings mit einer öffentlichen Rücktrittsaufforderung des Bürgermeisters von Wiesen, Matthias Weghofer (ÖVP), konfrontiert. Dazu meinte Sagartz: "Das muss man aushalten. Parteipolitische Kritik gehört zum Geschäft."

Nehammer stärkte dem Landesparteiobmann vor der Abstimmung den Rücken und erklärte: "Es gibt für mich keinen Besseren." Sagartz habe in herausfordernden Zeiten gezeigt, dass Haltung und Verantwortung ganz wesentlich seien. Als EU-Abgeordneter habe er sein Heimatland nie vergessen. (APA, 13.1.2024)