Am Nachmittag kommen erstmals die Gläubiger von Signa Prime und Development zusammen. Schießen die Investoren 350 Millionen ein, um Notverkäufe zu verhindern?

Der 15. Jänner ist einer der Entscheidungstage fürs weitere Schicksal der Signa-Immobiliengruppe. AFP/Joe Klamar

Montag, 13 und 15 Uhr, Handelsgericht Wien: Das sind die Termine, an denen über das weitere Schicksal der Signa-Gruppe entschieden wird. Um 13 Uhr wird am Insolvenzgericht in Wien-Landstraße die Gläubigerversammlung der Signa Prime abgehalten, jener insolventen Gesellschaft, unter deren Dach die wertvollsten Immobilien der von René Benko gegründeten Gruppe stecken. Zwei Stunden später sind dann die Gläubiger der Signa Development dran, die für die Immobilienentwicklung zuständig ist.

Beide Gesellschaften befinden sich im Stadium des Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung – sie bieten den Gläubigern eine Quote von 30 Prozent ihrer Forderungen binnen zwei Jahren an. Bei den Tagsatzungen werden die Sanierungsverwalter über das bisherige Verfahren berichten und darüber, wie es mit dem Finanzplan aussieht, also ob der auch eingehalten werden kann. Zudem werden sie berichten, ob etwaige Gründe vorliegen, die für die Entziehung der Eigenverwaltung sprechen.

Kommen die 350 Millionen Euro?

Voraussetzung, dass die beiden Gesellschaften den von ihnen eingeschlagenen Weg des Sanierungsverfahrens fortsetzen können, ist aber: Geld. Viel Geld. 350 Millionen Euro brauchen Prime und Development laut Sanierer und Signa-Vorstand Erhard Grossnigg von ihren Investoren, damit sie das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durchstehen können. Diese Summe hat Grossnigg von den bisherigen Geldgebern schriftlich erbeten, am Montag läuft ihre Entscheidungsfrist ab.

Sollte das Geld nicht aufgestellt werden können, würde der Konkurs ohne Eigenverwaltung folgen, samt Abverkäufen der Immobilien. "Die 350 Millionen Euro werden das zentrale Thema der Gläubiger sein, heute ist eine Art D-Day für die Signa-Gruppe", sagt denn auch Gerald Weinhofer, Chef der Creditreform. Sollte Signa-Sanierungsvorstand Grossnigg die nötigen Finanzierungszusagen nicht beisammenhaben, "könnte es Schlag auf Schlag gehen, könnte es sein, dass in der Folge die gesamte Gruppe zusammenbricht", so der Gläubigerschützer.

Signa-Investor Hans Peter Haselsteiner hatte zuletzt mitgeteilt, sich ein weiteres Investment zu überlegen, ebenso die Vertreter der deutschen RAG-Stiftung. Die deutsche Kohle-Stiftung ist seit 2017 an Signa Prime (fünf Prozent) und seit 2020 an Signa Development (3,82 Prozent) beteiligt und hat sich Ende 2023 mit knapp 25 Prozent ins Goldene Quartier in der Wiener Innenstadt eingekauft.

Anleihegläubiger gegen Eigenverwaltung

Auch das Thema Eigenverwaltung wird bei den Terminen am Montag erörtert werden. Denn Anleihegläubiger der Signa Development haben die Anregung bei Gericht eingebracht, diese Eigenverwaltung abzuerkennen. Bei dieser Insolvenzform ist weiterhin die Geschäftsführung der jeweiligen Gesellschaft tätig, aber unter enger Einbindung eines vom Gericht bestellten Sanierungsverwalters. Bei der Prime ist das Rechtsanwalt Norbert Abel, bei der Development Rechtsanwältin Andrea Fruhstorfer. Entscheiden wird über die Anregung der Anleihegläubiger die zuständige Insolvenzrichterin. Sollte die Eigenverwaltung wegfallen, ginge das Insolvenzverfahren weiter, die Mindestquote für die Gläubigerinnen und Gläubiger wäre dann – statt der derzeit im Raum stehenden 30 Prozent – 20 Prozent ihrer Forderungen.

Die Passiva, um die es geht, haben es bekanntermaßen in sich: 4,3 Milliarden Euro sind es bei der Signa Prime Selection AG, die Signa Development hat 1,3 Milliarden Schulden. Und die – ebenfalls insolvente – Mehrheitseignerin beider Gesellschaften, die Signa Holding, hat Passiva von 5,2 Milliarden Euro. Summa summarum: die größte Insolvenz in der Geschichte der Zweiten Republik. (Renate Graber, 15.1.2024)