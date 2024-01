Adults only ist in Europa noch relativ neu. In Österreich sind das die besten Hotels für Erwachsene, befindet der "Relax Guide"

Ruhe, Erholung und auch ein bisschen Romantik: Für gestresste Eltern (aber nicht nur) versprechen Adults-only-Wellnesshotels eine Auszeit vom stressigen Alltag. Tobende Kinder im Wellnessbereich oder Restaurant sind in Erwachsenenhotels demnach nicht zu finden, dafür meist geräumige Zimmer und Suiten, eine gehobene Gourmetküche und idyllische Rückzugsmöglichkeiten, wie man in der aktuellen Ausgabe des "Relax Guide" nachlesen kann. "Kinderfrei" werde je nach Hotel unterschiedlich definiert, das Mindestalter liegt in der Regel zwischen zwölf bis 16 Jahren.

Der unabhängige und kritische Wellnessführer hat österreichische Adults-only-Wellnesshotels, deren Anzahl eher überschaubar ist, anonym auf Herz und Nieren abgeklopft und empfiehlt die folgenden:

Reiters Reserve Supreme, Am Golfplatz 1, Bad Tatzmannsdorf

Das Adults-only-Hotel Reiters Reserve Supreme liegt in einem 125 Hektar großen Grünareal und bietet unter anderem neun Pools, viele davon mit Thermalwasser, ein Ladys-Spa und Ruhezonen sowohl innen als auch im Freien sowie insgesamt fünf Saunen. Der Wellnessbereich sei riesig, "Hingucker-Kreationen", wie man sie etwa aus dem Gmachl oder aus dem Feuerberg kennt, seien aber nicht unbedingt seine Sache, liest man. Unter anderem gibt es neun unterschiedlich temperierte Pools (Sole, Süßwasser, mineralisiertes Thermalwasser). Die Massagen seien zudem "vom Allerfeinsten", auch medizinische Check-ups sowie ein umfangreiches Aktivprogramm werde angeboten. Die Küche (drei Hauben) sei ausgezeichnet, fast jede Zutat stamme aus feinen Kleinbetrieben in der Umgebung, das Fleisch sogar von den eigenen Weiden.

Posthotel Achenkirch, Achenkirch 382, Achenkirch

Nicht nur Tirols ältestes, sondern auch renommiertestes Spa-Hotel: Das Posthotel Achenkirch besteht aus acht miteinander verbundenen und um den Wellnessgarten gruppierten Gebäuden. Drinnen herrschen "Ruhe und gute Vibes, alles ist mit redlichen Sinnen und gutem Herzen geplant, Alt und Neu wurden atmosphärisch und respektvoll verbunden", schwärmen die Hoteltester. Das Spa sei weitläufig und dennoch nur Hausgästen zugänglich, unter anderem biete es sechs schwimmbare Pools, zwei Whirlpools, Fitnesszonen, Liegewiese, ein Ladys-Spa und ein Zentrum für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Acht Saunen gibt es insgesamt, aber: Zusätzliche Ruheliegen könnten hier nicht schaden, befindet der "Relax Guide". Die Massagen seien ausgezeichnet, das bislang außergewöhnlich vielfältige Aktivprogramm wurde neuerdings gekürzt, sei aber dennoch mehr als passabel, unter anderem gibt es Yoga, Meditation und geführte Wanderungen – im Winter auch mit Schneeschuhen.

Juffing, Hinterthiersee 79, Thiersee

Ausblick von der "Skyfall-Suite" im Hotel Juffing. Juffing Hotel & Spa/Rainer Hofmann

Nur Personen ab 18 Jahren haben Zutritt zum Angebot dieses Familienbetriebs in Tirol. Charakteristisch sei die besondere Atmosphäre, sie sei erfüllt von mit Freude gelebtem Gefühl für das Leben, und das bringe selbst "fischkalte Skeptiker und ängstliche Gefühlslegastheniker" schnell wieder in Balance, liest man im "Relax Guide". Das auch externen Gästen offenstehende Spa präsentiere sich einnehmend gestaltet, hellgrauer Marmor herrscht vor, etwas mehr Ruheliegen indoor könnten aber nicht schaden. Unter anderem gibt es sieben Saunen (zwei davon textil), darunter eine Panoramaaußensauna mit Tauchbecken und Rückzugsmöglichkeiten, weiters einen zwölf Meter langen, auch im Winter nutzbaren Außenpool mit Liegewiese und Daybeds. Ausgezeichnete Massagen, tägliches Aktivprogramm, darunter Yoga (drei Einheiten pro Tag), Tai-Chi, Faszientraining und geführte Wanderungen mit Qigong im Wald runden das Wellnessangebot ab.

Der Steirerhof, Wagerberg 125, Bad Waltersdorf

"Keine bloß instagramtaugliche Marketingoberfläche, sondern heute nahezu schon eine aussterbende Spezies, nämlich ein Hotel mit gutem Charakter – bodenständig, fürsorglich und verlässlich." So beurteilt der "Relax Guide" dieses Adults-preferred-Hotels (ab zwölf Jahren) in der Steiermark. Das Spa bietet insgesamt zehn Saunen und neun Pools mit unterschiedlichen Temperaturen (20 bis 38 Grad), sie werden mit Thermalwasser, Salzwasser oder "seidenweichem, pH-neutralem Perlwasser" gespeist, das längste Außenbecken misst knapp 23 Meter. Weiters würden ein "herrlicher FKK-Außenbereich mit Naturpool, großzügige Ruhezonen im Freien sowie ein sorgsam abgeschottetes Ladys-Spa" auf Besucherinnen und Besucher erwarten. Massagen, auch medizinische Betreuung mit den Schwerpunkten Herz, Bewegungsapparat und Sport sowie Traditionelle Chinesische Medizin werden angeboten. Täglich gibt es ein Aktivprogramm, auch Yoga, Tai-Chi, Muskelentspannung und Bogenschießen.

Die Wasnerin G'sund & Natur, Sommersbergseestraße 19, Bad Aussee

Ein familiengeführtes Hotel inmitten einer herrlichen Landschaft: Das Spa dieses Adults-preferred-Hotels (ab zwölf Jahren) sei zwar nicht riesig, aber passabel groß, zudem sei es nur Hausgästen zugänglich, heißt es im "Relax Guide", und: Eine permanente Musikberieselung brauche man hier nicht zu befürchten. Unter anderem geboten werden fünf Saunen, ein 17 Meter langer, auch im Winter nutzbarer Außenpool, ein Schneeraum sowie eine Zirbenaußensauna auf der Dachterrasse. Die Massagen seien sehr gut, bei geeigneter Witterung werden sie auch im Freien durchgeführt. Täglich kleines Aktivprogramm, auch Waldbaden, viel Yoga und geführte Wanderungen. Angeboten werden zudem drei- bis fünftägige Yoga-Retreats sowie ärztlich begleitete Detoxkuren.

Am Holand, Holand 24, Au

Dieses Wellnesshotel im Bregenzer Wald hat zwar nur drei Sterne und gerade einmal 14 Zimmer, sei aber dennoch eines der besten in Adults-only-Hotels in Österreich, lässt uns der Hotelführer wissen. Das Spa wurde vor kurzem großzügig modernisiert, heißt es weiter, allerdings ohne dass, wie anderswo fast immer, auch gleich wieder ein neuer Bettentrakt hinzugekommen wäre und das Spa somit relativ verkleinert worden wäre. Es gibt zwei Saunen und eine Infrarotkabine, einen Ruheraum und "außerordentlich gute Massagen". Ein Highlight sei der zwölf Meter lange, auch im Winter nutzbare Infinity-Außenpool.

Guglwald, Guglwald 8, Schönegg

In einer Grünruhelage im Mühlviertel gelegen, setzt dieses Adults-preferred-Hotel (ab 14 Jahren) auf "Slow Wellness", wie es der "Relax Guide" nennt: So werden externe Gäste nicht mehr ins Spa eingelassen. Unter anderem geboten werden ein kleiner Naturschwimmteich, ein 17 Meter langer, auch im Winter nutzbarer Außenpool, ein Whirlpool im Freien, gemütliche Ruhezonen und neun Saunen sowie ein Schneeraum mit minus zehn Grad Celsius. Massagen und Kosmetikbehandlungen, ein tägliches Aktivprogramm, auch Yoga, Pilates, geführte Wanderungen zu "Kraftplätzen" sowie Bogenschießen und Smovey-Walking würden das Angebot abrunden.

Reiterhof Natur- & Aktiv-Resort, Achenkirch 380, Achenkirch

Noch einmal Achenkirch: Pferde findet man in diesem Tiroler Hotel keine, dafür ein exklusiv Hotelgästen vorbehaltenes Spa mit unter anderem fünf Saunen (ab 16) mit Bierbrunnen, einen 25 Meter langen, auch im Winter nutzbaren Außenpool und einen kleinen Schwimmteich. Weiters im Angebot: Massagen, großer Therapiebereich, kleines Aktivprogramm, darunter einmal die Woche geführte Wanderungen, Yoga und Qigong, von Montag bis Sonntag täglich drei Saunaaufgüsse. Nur bei der Freundlichkeit der Mitarbeitenden sei "in puncto Herzlichkeit" noch ein klein wenig Luft nach oben, befinden die Hoteltester.

Schlosspark Mauerbach, Herzog-Friedrich-Platz 1, Mauerbach bei Wien

Im Wienerwald, nahe der Bundeshauptstadt gelegen, bietet dieses Wellness- und Tagungshotel ein auch externen Gästen offenstehendes Spa. Dieses offeriert unter anderem einen 14 Meter langen, ganzjährig nutzbaren Außenpool, einen elf Meter langen Innenpool sowie fünf Saunen (Öffnungszeiten von 7 bis 22 Uhr). "Unter der Woche hatten wir den Wellnessbereich fast für uns ganz allein – wunderbar!", befinden die Testerinnen und Tester des Hotelguides und geben folgenden Tipp: Ruhesuchende sollten vor der Buchung abklären, ob nicht gerade eine Veranstaltung stattfindet.

Haldensee, Haller 27, Nesselwängle

Am Ufer des Haldensees in Tirol befindet sich dieser als Adults-only-Hotel geführte Familienbetrieb. Das Spa hat vier Saunen und eine 22 Meter lange Kombination aus Außen- und Innenpool zu bieten, die normalerweise bis 19 Uhr genutzt werden kann, dienstags und freitags für das "Schwimmen unter Sternen" aber auch bis 22 Uhr. Im Freien warten "ein wohlig warmer Whirlpool und eine Liegewiese mit direktem Zugang zum See, dessen Wasser so kalt ist, dass man mit einem Neoprenanzug gut beraten ist", heißt es im "Relax Guide": "Gut, dass es diesen, neben SUP-Boards, zur Gratisleihe gibt." Und weiter: "Ausgezeichnete Massagen, tägliches Aktivprogramm, darunter Yoga, Meditation und Qigong, zu bestimmten Zeiten stehen auch Yoga-Retreats im Angebot." (red, 15.1.2024)