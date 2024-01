Auf Basis von mehr als 752.000 "echten Bewertungen", wie man bei Holiday Check betont, erhalten in diesem Jahr insgesamt 680 Hotels aus 32 verschiedenen Ländern eine Auszeichnung. Die Bewertungsplattform stellt die Hotels am Mittelmeer vor, die von den Gästen top beurteilt wurden – Italien und die Türkische Riviera sind ganz vorne mit dabei

Hier sind die Top Ten

1. Grupotel Parc Natural & Spa, Mallorca

Grupotel Parc Natural & Spa. Grupotel Parc Natural & Spa

Das Fünfsternehotel Grupotel Parc Natural & Spa auf Mallorca liegt direkt am Sandstrand der Platja de Muro an der Nordostküste Mallorcas, unweit des Nationalparkes S'Albufera. Gäste schätzen neben dem zuvorkommenden und herzlichen Personal die modernen, hell eingerichteten und geräumigen Zimmer. Ein großer Pool inklusive Kinderbereich sowie der angrenzende Sandstrand kommen ebenfalls gut an, ebenso wie das reichhaltige Buffet zum Frühstück und Abendessen mit mallorquinischen Spezialitäten.

2. Park Hotel Brasilia, Venetien

Park Hotel Brasilia. Park Hotel Brasilia

Direkt am Sandstrand von Lido di Jesolo, unweit der Piazza Milano, empfängt das inhabergeführte Hotel seine Gäste. Die modernen Zimmer bieten einen Blick auf die Adria. Familien können spezielle Familienzimmer mit einer Kochnische buchen. Ein weiterer Pluspunkt ist die Nähe zu Venedig.

3. Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas, Rhodos

Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas. Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas

Das Fünfsternehotel Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas erhebt sich an der Südostküste von Rhodos in Lachania, an einem beinahe unberührten Flecken, wo sich Mittelmeer und Ägäis vereinen. Neben luxuriösen Zimmern, Bungalows und Strandvillen besitzen einige Wohneinheiten auch einen eigenen Pool. Gäste genießen den großen Privatstrand des Hotels sowie die exzellente griechische Küche, die in sechs verschiedenen Restaurants geboten ist. Die Bewertungen auf Holiday Check sprechen für sich: "Urlaub auf höchstem Niveau", "Gastfreundschaft in Perfektion" und "Urlaub vom Feinsten" sind nur einige Beispiele.

4. Lara Barut Collection – Ultra All Inclusive, Türkische Riviera

Lara Barut Collection. Lara Barut Collection

Das Hotel Lara Barut Collection vereine Luxus mit außergewöhnlichem Komfort, heißt es in der entsprechenden Aussendung. Das Hotel biete moderne Zimmer und Suiten. Die Gastronomie umfasst mehrere À-la-Carte-Restaurants. Hinzu gesellt sich ein Spa- und Wellnesscenter mit mehreren Pools und Massageangeboten. Das Lara Barut ist zudem das erste mit grüner Energie zertifizierte Hotel der Region. Für Unterhaltung sorgen Ausflüge ins nahegelegene Antalya oder die zahlreichen Sportmöglichkeiten wie Tennis oder Wasserski.

5. Tui Blue Palm Garden, Türkische Riviera

Tui Blue Palm Garden. Tui Blue Palm Garden

Das Angebot des 4,5-Sterne-Resort Tui Blue Palm Garden richtet sich sowohl an Familien als auch an Paare. Auf einem großen Grundstück und inmitten eines Palmengartens gelegen, bietet es moderne Zimmer in Villen und eine große Poolanlage. Gäste genießen vor allem den langen Sand- und Kiesstrand sowie den Spa-Bereich. Das All-inclusive-Angebot umfasst drei Restaurants, vier Bars mit regionalen Speisen sowie sportliche Aktivitäten und ein Unterhaltungsangebot.

6. Hotel Elite, Venetien

Hotel Elite. Hotel Elite

Das Hotel Elite in Caorle befindet sich in der Nähe des historischen Duomo di Caorle. Gäste loben vor allem die zentrale Lage, die Nähe zum Strand sowie das freundliche Personal. Die modernen Zimmer des Hotels bieten einen Blick auf das Meer oder die Stadt. Mit kostenlosen Leihfahrrädern lässt sich die Umgebung erkunden. Es gibt einen eigenen Strand- und Wellnessbereich mit Whirlpool.

7. Arum Barut Collection – Ultra All Inclusive, Türkische Riviera

Arum Barut Collection. Arum Barut Collection

Direkt am Sandstrand von Side gelegen, vereint das Arum Barut Collection - Ultra All Inclusive alles, was einen gelungenen Urlaub ausmacht, befinden Gäste: Komfort, Gastfreundschaft und zahlreiche Möglichkeiten, um es sich gutgehen zu lassen. Die weitläufige Gartenanlage scheint die Holiday-Check-Bewerter ebenso zu beeindrucken wie der große Pool, die Sonnenterrasse und der hoteleigene Strand, der auch mit Wasserrutschen für die Kleinsten aufwartet.

8. Riva Palace Hotel, Venetien

Riva Palace Hotel. Riva Palace Hotel

Im italienischen Kurort Grado befindet sich das mit vier Sternen ausgezeichnete Riva Palace Hotel, von dessen Zimmern aus man auf den Hafen Porto Mandracchio blickt. Zum Hauptstrand, dem Spiaggia Principale, ist es nicht weit. Auch im Winter sei das Hotel mit seinem Wellnessangebot ein beliebter Rückzugsort, heißt es.

9. Hotel Orient & Pacific, Venetien

Hotel Orient & Pacific. Hotel Orient & Pacific

Das Viersternehotel Orient & Pacific liegt am nördlichen Strandabschnitt des Ferienortes Jesolo und präsentiert sich nach einer kürzlich abgeschlossenen umfassenden Renovierung im modernen Design. Den Gästen gefallen nicht nur die großen Zimmer, sondern auch der beheizte Swimmingpool, der hoteleigene Strandabschnitt und der Panoramaspeisesaal mit Blick aufs Meer.

10. Pilot Amphora Boutique Hotel, Kreta

Pilot Amphora Boutique Hotel. Pilot Amphora Boutique Hotel

"Auszeit pur" – so beschreiben Gäste ihren Aufenthalt im Fünf-Sterne-Boutique-Hotel Pilot Amphora auf Holiday Check. Moderner Luxus treffe hier auf Minimalismus – mitten im Zentrum des kleinen Dorfes Georgioupolis auf Kreta. Neben "zeitlos eingerichteten Zimmern, die puristische Elemente mit warmen Holzmöbeln kombinieren", dürften die Gäste auch vom Pool und der Gemeinschaftslounge begeistert sein. Und von den Einrichtungen des zwei Kilometer entfernten Pilot Beach Resorts, das sie mitbenützen dürfen. Dafür gibt es auch einen eigenen Shuttleservice. (red, 18.1.2024)