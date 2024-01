More of the same: Tripadvisor kürt mit seinen "Travelers' Choice Awards Best of the Best" jene Destinationen, die bei der Community besonders hoch im Kurs stehen

Millionen Bewertungen können nicht irren: Anhand der Rezensionen, die Userinnen und User in den letzten Monaten auf der Touristikwebsite hinterlassen haben, ernennt Tripadvisor die folgenden Destinationen zu den besten der besten auf der Welt. Nur jene, die in der Gunst der Reisenden Höchstnoten bekommen haben, sind dabei. Darunter jede Menge touristische Hotspots.

Hier die Liste der Top-Reiseziele

25. New York City

Brooklyn Bridge in New York City APA/AFP/ANGELA WEISS

New York mit nur einem Besuch erobern? Unmöglich. Daher schlägt Tripadvisor vor, sich beim ersten New York-Trip auf einige wenige Highlights zu konzentrieren: die Freiheitsstatue, das Empire State Building, den Central Park und das Metropolitan Museum of Art. Aber auch weniger berühmte Sehenswürdigkeiten wie The Cloisters, eine Zweigstelle des Metropolitan Museum of Art, oder eine der Bibliotheken sind einen Besuch wert. Ebenso die unkonventionellen Geschäfte des West Village oder die gehobenen Restaurant der Upper West Side. Auf dem pulsierenden Markt im Inneren der Grand Central Station erhalte man eine Kostprobe vom Besten, das die Stadt zu bieten hat.

24. Kathmandu

Rafting auf dem Bagmati River in Kathmandu EPA

Historische Stätten, antike Tempel, Schreine und den pulsierenden Durbar-Square sollte man in Nepals Hauptstadt nicht verpassen. Sie eignet sich selbstverständlich auch als Ausgangspunkt für die eine oder andere Wanderung.

23. Amsterdam

Ist und bleibt ein touristischer Hotspot: Amsterdam. EPA/ROBIN UTRECHT

Das Anne Frank-Haus, das Van Gogh-Museum, die Kanäle, die Tulpen: Amsterdam steht bei den Tripadvisor-Userinnen und -Usern nach wie vor hoch im Kurs. Als alternative Unterkunft bietet sich ein Hausboot an.

22. Lissabon

Blick auf den Fluss Targus in Lissabon IMAGO/NurPhoto

In den Museen von Lissabon können Reisende die Geschichte und die Kultur der portugiesischen Hauptstadt erleben. Das Museu de Marinha sei ideal für Kinder (und Erwachsene), die sich für Nautik interessieren, während sich die Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves für Kunstliebhaber als versteckte Perle entpuppe, heißt es bei Tripadvisor. Um der Steinarchitektur der Stadt gerecht zu werden, sei ein geführter Rundgang genau das Richtige. Das Padrão dos Descobrimentos, das Mosteiro dos Jerónimos sowie das Unesco-Weltkulturerbe Torre de Belém seien jedenfalls ein Muss.

21. Siem Reap

Angkor Wat APA/AFP/TANG CHHIN SOTHY

Fällt das Licht der aufgehenden Sonne auf die bewachsenen Tempel und Ruinen von Angkor Wat, werde in Siem Reap ein einfacher Sonnenaufgang zu einem unvergesslichen Erlebnis, schwärmt man bei der Touristik-Website. Die altertümlichen Bauten befinden sich in einem der größten religiösen Komplexe der Welt. Der Komplex und die Königsstadt Angkor Thom aus dem 12. Jahrhundert werden häufig als die Hauptgründe für einen Besuch von Siem Reap angesehen. Über die Geschichte des Landes informieren kann man sich im Cambodian Cultural Village etwas über die Geschichte des Landes, empfehlenswert sei auch ein Besuch des Angkor Night Market.

20. Madrid

Madrid wartet mit einer Reihe neuer Fünf-Sterne-Hotels wie dem Hyatt's Thompson Madrid auf. REUTERS/VIOLETA SANTOS MOURA

"Eine Vielzahl der Gebäude in Madrid erinnern an Schlösser, sodass sich Reisende stets in einem Märchen wähnen", schwärmt man. Selbst das Rathaus mit seinen vielen weißen Türmchen und der neugotischen Architektur sei atemberaubend. Ein Architekturrundgang auf eigene Faust könnte mit der großen Statue des Bären im Zentrum Puerta del Sol beginnen. Vorbei am fantasievollen Königspalast kann man die Schönheit des Retiro-Parks bewundern, um anschließend eines der vielen Museen der Stadt zu besuchen.

19. Hurghada

Zahlreiche Riffe laden im Meer vor Hurghada zum Schnorcheln ein. REUTERS

Mit atemberaubenden Korallenriffen, türkisfarbenem Wasser und idealen Bedingungen zum Windsurfen hat sich Hurghada zu einem der beliebtesten Badeorte am Roten Meer entwickelt. Unweit von den atemberaubenden Giftun-Inseln und östlich der Arabischen Wüste gelegen hat sich das ägyptische Top-Reiseziel in den letzten zehn Jahren enorm weiterentwickelt, hält man fest, auch wenn es scheint, als würde die Stadt von Touristen geradezu überrannt werden. Besonders für Europäer sei es jedoch die perfekte Gelegenheit für einen herrlichen Strandurlaub. Außerdem befänden sich vor der Küste einige der besten Tauch- und Schnorchelreviere der Welt.

18. Phuket

Dauerbrenner in Sachen Tourismus: Phuket in Thailand APA/AFP/MLADEN ANTONOV

Phuket habe ein farbenfrohes Spektrum an Sehenswertem zu bieten, von den blauen Lagunen und glühenden Sonnenuntergängen bis zu den orangegekleideten Mönchen: Dreirädrige Tuk Tuks, Taxis, Busse und Longtail-Boote bringen Reisende von einem Juwel zum nächsten, liest man. Die Strände an Phukets Südküste seien am beliebtesten. Der Norden ist etwas ruhiger. Koh Phi Phi, die Phang-Nga-Bucht und Patong Beach sind gern besuchte Orte. Tauchen, Schnorcheln, Windsurfen und Segeln sind nur einige der möglichen Aktivitäten. Im Landesinneren warten bewaldete Hügel und Klippen darauf, erkundet zu werden.

17. Playa del Carmen

Playa del Carmen zählt zu den besten Reisezielen für Taucher weltweit mit einer vielfältigen Unterwasserwelt und beeindruckenden Unterwasserhöhlen. An Land zeige Playa heute ein jüngeres und moderneres Gesicht als das des Fischerdorfs, das es einst war, erfährt man. Was kann man dort sonst noch machen? Golfspielen zum Beispiel, die Klammeraffen im The Jungle Place-Reservat besuchen, die antiken Ruinen des Maya-Dorfes Cobá besuchen oder einfach nur Shoppen auf der 5th Avenue.

16. Dominikanische Republik

Die Dominikanische Republik liegt in denselben Gewässern wie Kuba und Puerto Rico und nimmt die östlichen zwei Drittel der Insel ein, die sie sich mit Haiti teilt. Ihr Hinterland weist viele Höhlen, viktorianische "Lebkuchenhäuser" und das Vermächtnis der Piraten sowie fast 1.500 Kilometer Küste auf. Highlights der Insel: die Seilbahn auf den Berg Isabel de Torres und die Insel Saona. Lobend hebt man in dem Ranking noch hervor, dass die "Dom Rep" sehr familienfreundlich, die Preise erschwinglich und das Wetter "einfach perfekt" sei.

15. Bangkok

Der Tempel des Smaragd-Buddhas in Bangkok EPA/RUNGROJ YONGRIT

Die Hauptstadt Thailands ist in 50 Bezirke aufgeteilt, die es zu entdecken gilt. Man könnte in Pratunam oder am Siam Square shoppen, in den Gärten von Dusit die Seele baumeln lassen, in Thonburi den Wat Arun-Tempel bestaunen und in Phra Nakhon den Wat Pho-Tempel des liegenden Buddha erkunden.

14. Barcelona

Im Vordergrund: Besucherinen und Besucher des Güell-Parkssit, im Hintergrund: die Sagrada Familia REUTERS

Barcelona, die Stadt von Salvador Dalí und Antoni Gaudí habe etwas Surreales, bekundet Tripadvisor: "Betritt man die von Gaudí entworfene Kirche Sagrada Família fühlt man sich, als würde man durch einen Spiegel schreiten – eine Reise, die man mit einem Besuch des Güell-Parks fortsetzen sollte." Ein Sangria in einem der Straßencafés in Las Ramblas gehöre ebenso auf die To-do-Liste in Barcelona, wie der Besuch möglichst vieler Tapas-Bars.

13. Cusco

Cusco sei ein Schmelztiegel der Indigenen- und Mestizenkultur mit zahlreichen archäologischen und architektonischen Schätzen Der Qoriacancha-Palast und die Santo Domingo Kirche am Plaza de Armas seien Beispiele für letzteres. Farbenfrohe, folkloristische Aufführungen würden der antiken Hauptstadt des Inkareichs zusätzlich Charme verleihen.

12. Istanbul

Das Betreten der Hagia Sophia wird für Besucher wieder kostenpflichtig. APA/AFP/OZAN KOSE

Über die Jahrhunderte hinweg haben viele Kulturen die Stadt am Bosporus geprägt. Deren Spuren kann man bis heute in zahlreichen Vierteln finden. Die heiligen Stätten im Viertel Sultanahmet, die eleganten, im europäischen Stil erbauten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert im Viertel Beyoğlu, das Modeangebot im Viertel Nişantaşı, die trendigen Cafés und ihre Besucher im Viertel Kadıköy und die vom Fußball geprägten Straßen des Viertels Beşiktaş: "Wenn man sich all das ansieht, dann versteht man, warum Reisende sagen, dass die Stadt Istanbul aus vielen einzelnen Städten besteht", so das Fazit von Tripadvisor.

11. Neu-Delhi

Neu-Delhi sei chaotisch und ruhig zugleich: Eine komplexe Stadt, in der nicht selten Kühe durch die von Elend gezeichneten Straßen laufen. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Rote Fort sei eine Augenweide mit seiner Vielzahl von Kuppeln und Türmchen, während der Chandni Chowk eine überwältigende Möglichkeit zum freundlichen Feilschen biete, erfährt man bei Tripadvisor. Jantar Mantar wiederum verfüge über eine Sammlung an überlebensgroßen Sonnenuhren und astronomischen Instrumenten, die noch immer für Wettervorhersagen genutzt werden. Sowohl Touristen als auch Einheimische zieht es laut Tripadvisor zum India Gate, dem nationalen Monument, das an die im Ersten Weltkrieg und im Dritten Anglo-Afghanischen Krieg gefallenen Soldaten erinnert.

10. Hội An

Touristenboote mit Laternen in Hội An APA/AFP/NHAC NGUYEN

Die Stadt Hội An ist bereits ein bekannter Anziehungspunkt für Rucksacktouristen. Am 14. Tag eines jeden Lunarmonats tauscht die Stadt jegliche elektrische Beleuchtung gegen die traditionellen, farbenfrohen Laternen aus. Zu den bedeutenden Sehenswürdigkeiten zählen die japanische Holzbrücke und der Quan Cong-Tempel.

9. Kreta

Der alte Hafen in Chania, Kreta APA/AFP/LOUISA GOULIAMAKI

Türkisblaues Meer, Sandstrände, Geschichte, Mythologie und Kultur: Die Insel Kreta sei ein griechisches Juwel, befinden die Autoren des Rankings.

8. Marrakesch

Marrakesch, die "rote Stadt", sei ein "magischer Ort" mit unzähligen Märkten, Gärten, Palästen und Moscheen. Man könne einen ganzen Tag damit verbringen, die schönen Innenhöfe und die verwinkelten Gassen der Medina zu entdecken, "innere Ruhe" im ruhigen Jardin Majorelle finden oder die Schönheit einer der historischen Moscheen der Stadt bewundern.

7. Cancún

"Es ist schon wahr – ein großer Teil von Cancún wird von feiernden Spring-Break-Studenten eingenommen", müssen die Autoren des Rankings zugeben. Es gebe jedoch auch zahlreiche wunderschöne, ruhige Familienresorts, die bei Gästen, die einfach das tropische Klima von Yucatán genießen möchten, keine Wünsche offen ließen. Wem das nicht genügt, könne Maya-Ruinen wie El Rey und Yamil Lu’um besuchen. Mehr über diese antike Zivilisation lässt sich im Museo Maya de Cancún erfahren.

6. Paris

Sacre-Coeur, Paris REUTERS

Ein Pain au Chocolat in einem kleinen Straßencafé genießen, nach einem Tag an der Seine und dem Bestaunen der Touristenattraktionen wie dem Eiffelturm oder dem Arc de Triomphe ein wenig entspannen, dazu Kunst im Louvre und exquisites Essen. In Paris werde einem garantiert nicht langweilig, befinden die Autoren des Rankings.

5. Rom

Kolosseum, Rom IMAGO/Andrea Ronchini

In Rom fühle man sich wie in den Ausstellungsräumen eines riesigen Freiluftmuseums, befindet man bei Tripadvisor. Die Stadt sei eine lebensechte Collage aus Plätzen, Märkten und überwältigenden historischen Stätten. Ein Muss seien der Trevi-Brunnen, das Kolosseum, das Pantheon ... Shoppen und essen könne man in Rom natürlich auch ganz hervorragend.

4. Hanoi

Die bezaubernde vietnamesische Hauptstadt sei mit Würde gealtert. "Während ausreichend Raum für moderne Entwicklungen geschaffen wurde, blieben die Altstadt, die historischen Denkmäler und die Architektur aus der Kolonialzeit wunderbar erhalten", befindet man bei Tripadvisor. Von der reichen Geschichte der Stadt zeugen Sehenswürdigkeiten wie das Ho-Chi-Minh-Mausoleum und das Gefängnis Hoa Lo. "Seen, Parkanlagen, schattige Boulevards und mehr als 600 Tempel und Pagoden tragen zum anziehenden Erscheinungsbild der Stadt bei, die sich bequem mit dem Taxi erkunden lässt", heißt es.

3. London

Big Ben, London APA/AFP/ADRIAN DENNIS

London behält die Krone als europäisches Reiseziel Nummer eins. Im weltweiten Vergleich verharrt die britische Hauptstadt auf dem dritten Platz. "Von Shoreditchs prahlerischem Stil bis hin zu Camdens punkigem Flair und der schicken Portobello Road – London vereint viele Welten in einem", fasst Tripadvisor in einer Würdigung zusammen. "Erkunden Sie königliche oder historische Stätten, streichen Sie Sehenswürdigkeiten von Ihrer Wunschliste ab, essen und trinken Sie in exklusiven Michelin-Sterne-Restaurants, genießen Sie ein Pint in einem traditionellen Pub oder schlendern Sie durch verwinkelte Kopfsteinpflasterstraßen, schreibt die Jury. Die Möglichkeiten seien grenzenlos.

2. Bali

"Lebende Postkarte": Bali IMAGO/YAY Images

Auf Platz zwei behauptet sich Bali. Die Ferieninsel sei eine lebende Postkarte, ein indonesisches Paradies, würdigt Tripadvisor anhand der Bewertungen aus der Community. "Geniessen Sie die Sonne an einem feinen weissen Sandstrand oder kommen Sie mit den tropischen Lebewesen in Kontakt, während Sie entlang von Korallenriffen oder dem farbenfrohen Wrack eines Kriegsschiffs aus dem Zweiten Weltkrieg tauchen", lauten Empfehlungen auf der Reiseplattform. Die künstlerische Hauptstadt Ubud sei der perfekte Ort, um eine kulturelle Tanzaufführung zu sehen, an einem Batik- oder Silberschmiede-Workshop teilzunehmen oder Körper und Geist in einem Yogakurs zu beleben.

1. Dubai

Bleibt Nummer 1: Dubai APA/AFP/KARIM SAHIB

Den Spitzenplatz des Rankings belegt zum dritten Mal in Folge die Wüstenmetropole Dubai. Tripadvisor schreibt dazu: "Dubai ist ein Reiseziel, das moderne Kultur mit Geschichte und Abenteuern sowie erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung verbindet." Die Autoren empfehlen Reisenden unter anderem, eine Show in der Dubai Opera zu besuchen, vom Burj Khalifa aus einen Blick auf die Innenstadt zu werfen und am Dubai Creek die Gold-, Textil- und Gewürz-Souks zu erkunden. Wer den Nervenkitzel suche, könne in einem Heißluftballon über den Wüstendünen schweben oder einen Fallschirmsprung über der Palm Jumeirah wagen. (red, 17.1.2024)