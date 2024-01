So ähnlich wird der Mondlander Slim (Spitzname "Moon Sniper") bei der Landung aussehen. JAXA

Bisher fiel die Mondbilanz Japans mau aus. Sowohl Missionen der staatlichen Raumfahrtagentur Jaxa als auch private Projekte scheiterten an einer sanften Landung auf der Mondoberfläche. Das soll das kleine Raumschiff Slim ändern. Am Freitag soll das Gefährt, das ohne Menschen an Bord fliegt, in einem Mondkrater landen. Wenn die Slim-Mission gelingt, wird Japan zur fünften Nation, die auf dem Mond gelandet ist. Der Lander hätte dann die Aufgabe, Gestein zu untersuchen und nach Wasser auf dem Mond zu forschen.

Um Mitternacht japanischer Zeit (16.00 Uhr MEZ) beginnt laut Jaxa der Landeanflug. Verläuft alles nach Plan, setzt das Raumfahrzeug 20 Minuten später auf dem Mond auf. Das Besondere an Slim – abgekürzt für Smart Lander for Investigating Moon – ist die Präzision des Raumfahrzeugs. Es soll dank Infrarotaufnahmen sein Ziel auf hundert Meter genau anvisieren und treffen und nicht wie andere Mondfahrzeuge irgendwo im Umkreis von mehreren Kilometern landen. "Moon Sniper", Mond-Scharfschütze, lautet deshalb auch der Spitzname von Slim. Ein Gelingen würde laut Jaxa das Zeitalter der "Landung, wo wir wollen" einläuten anstelle einer "Landung, wo wir können". Um 15 Uhr startet der Livestream, der sich hier mitverfolgen lässt:

SLIM Moon Landing Live & Press Conference

JAXA | 宇宙航空研究開発機構

Die Raumfahrtbehörde Jaxa schaffte 2019 bereits eine punktgenaue Landung auf einem Asteroiden, aber auf dem Mond ist die Herausforderung wegen der stärkeren Schwerkraft weit größer. Zudem muss das Aufsetzen beim ersten Versuch klappen. Um das schwierige Manöver zu veranschaulichen, stellte die Jaxa ein Videospiel dazu auf ihre Website, "Das Spiel der punktgenauen Mondlandung".

Dem Mondwasser auf der Spur

Gestartet ist Slim im September, nachdem die ersten Versuche im Mai und August missglückten und teils wegen schlechten Wetters verschoben werden mussten. Zu Weihnachten trat das Mini-Raumschiff in den Mondorbit ein. Es ist 2,4 Meter lang und 1,7 Meter breit und soll im Shioli-Krater landen, der einen Durchmesser von weniger als 300 Metern hat. Die Forschenden gehen davon aus, dass dort der Mondmantel, die noch kaum erforschte Schicht unter der Kruste, von der Oberfläche aus zugänglich ist.

Das Flugmodell Slim hat eine übersichtliche Größe. JAXA/EPA

"Die hier freigelegten Gesteine sind für die Suche nach dem Ursprung des Mondes und der Erde von entscheidender Bedeutung", sagt der Weltraumforscher Tomokatsu Morota von der Universität Tokio. Für die Untersuchungen hat Slim einen sprungfähigen Roboter sowie eine kugelförmige Sonde an Bord, die kaum größer ist als ein Tennisball und ihre Form ändern kann, um sich auf dem felsigen Mondboden zu bewegen. Jaxa entwickelte die Sonde zusammen mit dem Spielzeughersteller Takara Tomy.

Japan will bei der Mission außerdem dem Geheimnis des Mondwassers auf die Spur kommen. Wasser ist entscheidend für die Pläne, eines Tages bewohnte Stationen auf dem Mond zu errichten. Die Mondoberfläche ist wüstenähnlich, aber an den Polen, wo das Gelände zerklüftet ist und Sonnenlicht nur spärlich vorkommt, könnte es Wasser geben.

Kippt der Lander kurz vor der Mondoberfläche zur Seite, so deutet das nicht auf einen Fehler hin. Dieses Manöver ist geplant, um auf dem abschüssigen Relief des Mondkraters sicher zu landen.

54 Jahre nach erster Mondlandung

Mit der Slim-Mission will Japan die fünfte Nation werden, der die tückische sanfte Landung auf der felsigen Mondoberfläche gelingt. Bisher haben das nur die USA, die Sowjetunion, China und zuletzt im August Indien geschafft. Mit seiner "Scharfschützen"-Technologie hoffe Japan, "seine Präsenz im Weltraum zu demonstrieren" und entscheidende Informationen über die Geschichte des Mondes zu liefern, sagt Morota.

1969 hatte der US-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betreten. Mehr als 50 Jahre danach ist ein weltweiter Wettlauf zwischen Staaten und auch Privatunternehmen entbrannt, solche Reisen zu wiederholen. Doch es kommt immer wieder zu Bruchlandungen, Kommunikationsfehlern und anderen technischen Problemen. Dies liegt mitunter daran, dass autonome Systeme schwieriger zu steuern sind als jene mit Piloten.

Die ersten beiden Versuche Japans, auf dem Mond zu landen, missglückten: 2022 schickte die Jaxa ihre Minisonde Omotenashi mit der US-Mission Artemis 1 Richtung Mond. Doch kaum im Weltall, fiel die Batterie der Sonde aus. Und im April 2023 stürzte eine Mondlandefähre des japanischen Start-ups Ispace auf der Mondoberfläche ab, nachdem beim Anflug alle Zeichen zunächst auf eine gute Landung hingedeutet hatten.

Im September startete die H-IIA-Rakete, die den Mondlander Slim ins All brachte. Kyodo/via REUTERS

Crew fliegt mit Verspätung

Auch für die großen Raumfahrtstaaten ist eine Mondlandung eine große Herausforderung, wie auch die US-amerikanische Peregrine-Sonde demonstrierte, die in der Nacht auf Freitag in der Erdatmosphäre verglüht sein dürfte. Schon kurz nach dem Start Anfang Jänner wurde klar, dass die Mission des privaten Unternehmens Astrobotic zum Scheitern verurteilt war: Das Raumschiff hatte ein Treibstoffleck. Russland will ebenfalls zurück zum Mond, doch der Lander der Luna-25-Mission stürzte im August 2023 ab.

Insbesondere für die Crewmissionen, die die Nasa in den kommenden Jahren plant, steht Sicherheit an erster Stelle. Weil es bei Tests zu Problemen gekommen war, kündigte die US-Raumfahrtagentur an, dass die Mondmissionen des Artemis-Programms um fast ein Jahr verschoben werden. Damit dürften frühestens im September 2025 wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen – nach mehr als 50 Jahren Pause. Wenn alles nach dem aktuellen Plan läuft, würde Ende 2026 zum ersten Mal ein Europäer oder eine Europäerin auf dem Mond landen. Die USA und China arbeiten an Plänen, eine Weltraumbasis auf dem Erdtrabanten zu errichten, die womöglich ähnlich wie die Raumstationen permanent besetzt werden könnte.

Richtung Mars soll es ebenfalls gehen, wenngleich ohne Crew: Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt diese Woche berichtete, wird der deutsch-französische Rover Idefix – benannt nach dem Hund der "Asterix"-Comics –Ende Jänner in Japan ankommen. Er gehört zur Erkundungsmission Martian Moons Exploration (MMX) der Jaxa, die 2026 die Reise zum Marsmond Phobos antritt. Idefix soll als erstes Gefährt in der Geschichte auf Phobos landen. (sic, APA, 19.1.2024)