"Welcome home!" lautet der Slogan, mit dem am Donnerstag Österreichs Downhill-Queen Valentina Höll (22) von ihrem neuen und zugleich alten Rennstall YT vorgestellt wurde. Höll ist mit nur 13 Jahren als jüngste Fahrerin von YT unter Vertrag genommen worden und absolvierte ihre Junior-Laufbahn bei dem Rennstall. Es folgten drei höchst erfolgreichen Jahre mit dem Rock Shox Trek Race Team – Höll holte zwei WM-Titel und sicherte sich zweimal den Gesamtweltcup. Ab heuer wird sie nun als klare Nummer eins des YT Mob, des DH-Weltcup-Teams des Forchheimer Radherstellers, auf Titeljagd gehen. Die Vorstellung passierte in typischer YT-Manier mittels fetziger Social-Media-Kampagne.

Die Meisterin bei der Arbeit am neuen Gerät, dem YT-Tues-Downhill-Bike. YT Industries

YT-Boss Markus Flossmann begrüßte seine neue Topathletin darin zusammen mit anderen YT-Profis. Und man zeigt sich siegessicher, wie im Video zu sehen ist. So wurde gleich bei der Vorstellung schon die typische Champagnerdusche auf den Podien exerziert. Doch die wirkliche Sensation ist die Zusammensetzung des YT-Mob-DH-Weltcup-Teams. Denn erstmals geht ein Rennstall mit zwei Elitefahrerinnen – Hölls Teamkollegin ist die Australierin Sian A'Hern – und nur einem Herren, dem Iren Oisin O'Callaghan, an den Start.

Welcome Home 🏡 | @valihoell Joins The YT Mob

Long lost friends.... 🤝 Vali Höll and @YTIndustriesTV go way back. In 2013, she signed her first contract with us aged just 13, and in the six years that followed, she racked up two Junior World Championship titles and a World Cup overall win aboard the TUES. The YT Mob

Höll hatte erst kürzlich im "Tretlager"-Interview die schwierige Situation von Frauen im Weltcup-Zirkus beschrieben. Viele Teams würden dies ausnutzen und Fahrerinnen mit Bagatellverträgen abspeisen. Höll kritisiert nicht nur, sie setzt auch Akzente. Sie ließ durchblicken, dass ihr neuer Vertrag dem der Topfahrer ebenbürtig sei. Dass sie nun ein weiblich dominiertes Team anführt, ist ebenfalls ein Meilenstein für den Sport. Auch YT beweist mit diesem Schritt Weitblick. Der Anteil an Frauen im Gravity-Mountainbiken wächst, doch kaum ein Hersteller geht darauf ein. YT hat nun als einziges Team mit zwei Topfahrerinnen im Weltcup gute Chancen, den Frauen-Downhill zu dominieren und sich so auch am Markt eine Vorreiterrolle zu sichern.

Trummer und die Rückkehr einer Legende

Mit David Trummer, dem Vizeweltmeister von 2021, wird ein weiterer Österreicher 2024 neu durchstarten. Der Steirer blickt auf eine schwierige Saison 2023 zurück, in der er wegen Bandscheibenproblemen kaum Rennkilometer sammeln konnte. Sein Rennstall MS Mondraker des Österreichers Markus Stöckl hat sich nun neu aufgestellt und mit dem US-Hersteller Intense einen neuen, alten Partner gefunden. Trummer wird heuer auf neuem Arbeitsgerät, aber in demselben MS-Team angreifen, um an alte Erfolge anzuknüpfen.

Das neue Team der Österreicherin Valentina Höll (Mitte) mit der Australierin Sian A'Hern und dem Iren Oisin O'Callaghan. YT Industries

Neben Trummer werden dem von Teammanager Lukas Haider geführten MS-Intense-Rennstall die Italienerin Eleonora Farina, der Ire Jacob Dickson und der Neuseeländer Tuhoto Ariki Pene angehören. Zum legendären MS-Intense-Team, das von 2005 bis 2008 seine erste Auflage erfahren hatte, gehörten Stars wie Matti Lehikonen, Chris Kovarik, Claudio Caluori und Anneke Beerten. Nun will man an diese glorreichen Zeiten anknüpfen.

Alles beim Alten für Kolb

Der Schladminger Andreas Kolb, der die Saison 2023 auf dem großartigen fünften Gesamtrang beendet hat, den Vizeweltmeistertitel holte und seinen ersten Heimweltcup in Leogang gewonnen hat, bleibt bei seinem walisischen Rennstall Continental Atherton. Frei nach dem Motto "Never change a winning team" genießt Kolb das professionelle Umfeld in der Atherton-Familie und will 2024 den Erfolgslauf fortsetzen.

Die beiden Masterminds hinter dem legendären Comeback von MS Intense: Markus Stöckl (links) und Intense-Chef Jeff Steber. MS Intense Racing

Obwohl der Downhill-Weltcup zuletzt in ziemliche Turbulenzen geraten war, einige Teams wie GT warfen das Handtuch, und Topfahrer wie Danny Hart sind nach wie vor ohne Arbeitgeber, haben sich alle drei Fahrerinnen und Fahrer aus Österreich ideale Ausgangsbedingungen für die kommende Saison sichern können. Das erste Rennen findet heuer von 3. bis 5. Mai im schottischen Fort William statt. (Steffen Kanduth, 26.1.2024)