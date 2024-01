Der Zug "Dream of the Desert" nimmt sich den Orientexpress zum Vorbild. Die Strecke führt 1.300 Kilometer durch die Wüste

Mit dem Luxuszug durch die Wüste: Die staatliche Eisenbahngesellschaft Saudi Arabia Railways (SAR) schloss vor kurzem einen Vertrag über 200 Millionen saudische Riyal (rund 50 Millionen Euro) mit dem italienischen Hotelunternehmen Arsenale Group ab, um den ersten Luxuszug des Königreichs zu verwirklichen. Der Partner ist gut gewählt: Die Gruppe realisiert gemeinsam mit der Accor-Gruppe zum Beispiel den Orient Express La Dolce Vita, der heuer in Italien startet.

Ein Rendering des neuen Luxuszugs, der quer durch die Wüste fährt und alle möglichen Annehmlichkeiten à la Orientexpress bieten soll. Arsenale S.P.A./Saudi Arabia Railways

Es ist ein weiterer Schritt des streng islamischen Königreichs, den Tourismus anzukurbeln. Seit sich das bis dahin eher abgeschottete Land 2019 für den internationalen Tourismus öffnete, zieht Saudi-Arabien alle Register, um Besucherinnen und Besucher anzulocken. So wurde in den letzten Jahren eine Reihe von hochkarätigen Tourismusinvestitionen getätigt, auch eine 500 Milliarden Dollar teure Modellstadt in der Wüste im Nordwesten Saudi-Arabiens soll entstehen. Jetzt schließt sich Saudi-Arabien offenbar auch der Slow-Travel-Bewegung an und steigt in den Markt für Luxuszüge ein.

"Saudi-arabischer Stil"

Nach Angaben der staatlichen saudi-arabischen Medien soll der neue Zug Ende 2025 in Betrieb genommen werden. Der "Dream of the Desert" wird Fahrten von der Hauptstadt Riad nach Al Qurayyat nahe der nördlichen Grenze zu Jordanien anbieten, heißt es in einer Pressemitteilung der SAR von letzter Woche. Die 1.300 Kilometer lange Strecke, die durch Wüstenlandschaften führt, soll bis zu 82 Passagieren ein glamouröses Erlebnis auf Schienen bieten.

Dream of the Desert luxury train

Railway Gazette International

Die von "saudi-arabischem Stil und Tradition" inspirierten Züge mit 40 luxuriösen Kabinen sind bereits im Bau und sollen ab Ende des Jahres buchbar sein. Laut Paolo Barletta, CEO von Arsenale, können Fahrten mit einer oder zwei Übernachtungen gebucht werden, mit einer maximalen Kapazität von 82 Passagieren. "Die ersten Produktionsphasen der 'Dream of the Desert'-Waggons in Italien haben vor kurzem begonnen, und wir können die Premiere unseres ersten Zuges im Königreich in den kommenden Jahren kaum erwarten", sagte Barletta in einer offiziellen Erklärung, die unter anderem von CNN zitiert wird.

Dort wird auch berichtet, dass die Entscheidung Saudi-Arabiens, in den Markt für Luxuszüge einzusteigen, in eine Zeit fällt, in der die Nachfrage nach Hochgeschwindigkeitszügen und luxuriösen "Bahnkreuzfahrten" weltweit weiter steigt. Viele Länder hätten Millionen, in einigen Fällen sogar Milliarden in neue Infrastrukturen investiert, da die Kunden nach nachhaltigeren Alternativen zu Kurzstreckenreisen und/oder verstopften Autobahnen suchen. US-Präsident Joe Biden hat laut CNN 30 Milliarden Dollar für Bahnprojekte und Modernisierungen im ganzen Land zugesagt, während Frankreich laut Reuters plant, sein Schienennetz zu stärken und bis 2040 rund 100 Milliarden US-Dollar in den Zugverkehr zu investieren. Im Jänner 2022 kündigte der saudi-arabische Investitionsminister Khalid al-Falih Pläne für den Bau von 8.000 Kilometer Schienennetz im ganzen Land an. (red, 31.1.2024)