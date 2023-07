Man ist lange unterwegs und braucht eine gut gefüllte Brieftasche, um diese exklusive Zugreise in Italien zu unternehmen. Ein solches Erlebnis ist nicht nach jedermanns Geschmack, und genau das ist der Sinn der Sache. Ab nächstem Jahr bieten die Züge von La Dolce Vita eine Auswahl an Reisen mit einer bis drei Übernachtungen von Rom und durch Sizilien zu einem Preis ab 6.000 Euro für zwei Personen an. Die Routen schlängeln sich durch Orte wie Palermo, Venedig und Portofino. Die exklusivsten Kabinen kosten mindestens 25.000 Euro pro Nacht.

"Slow Tourism" auf höchstem Niveau verspricht der Orient Express La Dolce Vita, der 2024 in Italien an den Start gehen soll. Rendering Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

"Es ist wie eine Luxuskreuzfahrt, nur auf Schienen", sagt Paolo Barletta, Geschäftsführer der Luxusreisegruppe Arsenale SpA, die den Service in Zusammenarbeit mit der berühmten Marke Orient Express betreiben wird, gegenüber Bloomberg. "Der Zug ist ein Transportmittel, das mit Leidenschaft verbunden ist. Eine Zugreise ist romantisch und hat einen ganz besonderen Charme." Der Service, der mit der Marke Orient Express verbunden ist, entspringt zwei wichtigen Trends: dem Wiederaufleben des Reisens nach der Pandemie und dem wiedererstarkten Interesse an Zügen. Nach der Pandemie sind die Menschen wieder auf Achse. Das gilt vor allem für die Wohlhabenden, die abseits der ausgetretenen Pfade reisen wollen, aber mit Stil und ohne schlechtes Gewissen.

Darstellung einer Suiten-Kabine des Orient-Express-Zuges La Dolce Vita. Die exklusivsten Unterkünfte kosten mindestens 25.000 € pro Nacht. Rendering Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Dies findet diese Kundschaft auch in Italien, das traditionell wegen seiner Küche, Kultur und Geschichte ein begehrtes Reiseziel ist. Nach Angaben des italienischen Fremdenverkehrsamtes Enit kamen im Jahr 2022 mehr als drei Millionen Besucher der gehobenen Klasse nach Italien und gaben durchschnittlich rund 4.000 Euro aus. Arsenale SpA geht davon aus, dass die Einnahmen von internationalen Reisenden der gehobenen Klasse zwischen 2020 und 2024 um 31 Prozent steigen werden. "Luxustouristen sind auf der Suche nach etwas Neuem, denn Kreuzfahrten sind so etwas wie ein alter Hut", sagt Dina Ravera, Gründerin und Vorsitzende des gehobenen Reiseveranstalters Destination Italia SpA. "Nachhaltiges, langsames Reisen auf alternativen Routen und Panoramastraßen durch Italien ist bei konsumfreudigen Touristen sehr gefragt."

Ein Rendering eines Salonwagens. Rendering Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Das Luxussegment ist vom Inflationsdruck und den wirtschaftlichen Sorgen, die die meisten Verbraucher plagen, nicht betroffen. Eine Umfrage des Zahlungsdienstleisters Flywire Corp. ergab, dass 83 Prozent der Reisenden der gehobenen Klasse im Jahr 2023 mehr ausgeben wollen als im Vorjahr. Um die Nachfrage zu befriedigen, investiert Arsenale 240 Millionen Euro in den Start des Dienstes, einschließlich der Umrüstung veralteter Züge des nationalen Betreibers Trenitalia in rollende Luxusverkehrsmittel.

Ein Rendering eines Restaurantwagens. Rendering Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Zu den Annehmlichkeiten gehören feine Speisen an messinggetäfelten Tischen und Suiten mit Holzvertäfelung und Sitzgelegenheiten. Die Inneneinrichtung ist vom italienischen Design des 20. Jahrhunderts inspiriert und kombiniert gedämpfte Orange-, Terrakotta- und Lila-Töne. Die Deluxe-Kabinen verfügen über Teppichböden und Holz an der Decke sowie über ein eigenes Bad. Die Suiten werden mit einem Sofa, einem Tisch und zwei Sesseln ausgestattet sein, von denen aus man die Landschaft genießen kann.

Arabische Halbinsel im Visier

Innerhalb der glänzenden Lackwände des Speisewagens werden italienische Aperitifs und lokale Weine serviert, und zu den Delikatessen gehören Seeigel und Trüffel. Während des Abendessens von Le Grand Soir wird ein Fotograf für die Gäste Polaroids aufnehmen. In den Zwölf-Waggon-Zügen können bis zu 62 Fahrgäste mitfahren. Die Strecken verlaufen teilweise auf Nebenstrecken in der Nähe der Berge und des Meeres. Die Reisenden können bei Veranstaltungen wie dem nächtlichen Besuch des Markusdoms in Venedig oder den Aufführungen der Mailänder Scala zu- und aussteigen. Es wird auch die Möglichkeit geben, in den Arsenale-eigenen Orient-Express-Hotels in Rom und Venedig zu übernachten, die ebenfalls 2024 eröffnet werden sollen.

Im Jahr 2025 werden vier weitere Züge folgen, die das ganze Land abfahren werden. Rendering Orient Express La Dolce Vita by Dimorestudio

Die ersten beiden Züge werden von Rom aus nach Nord- und Süditalien fahren und auch Sizilien bereisen. Im Jahr 2025 werden vier weitere Züge folgen, die das ganze Land abfahren werden. Eine Ausweitung des Konzepts auf die Arabische Halbinsel ist geplant, nachdem Arsenale mit Etihad Rail und Saudi Arabia Railways Vereinbarungen zur Entwicklung ähnlicher Dienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien unterzeichnet hat.

Die Voranmeldungen für die ersten La-Dolce-Vita-Reisen laufen bereits, und es hätten genug Leute 500 Euro Anzahlung geleistet, um alle verfügbaren Plätze für 2024 zu besetzen, so Barletta laut Bloomberg, der Arsenale 2020 in Partnerschaft mit der Annabel Holding, dem Unternehmen des Milliardärs Nicola Bulgari, gegründet hat. Die offizielle Buchung beginnt nach diesem Sommer. Die meisten Kunden werden wahrscheinlich aus den USA, Europa und dem Nahen Osten kommen, neben italienischen Inlandsreisenden, sagt Barletta und fügte hinzu, dass Asien hinterherhinke. Für Dolce-Vita-Reisende ist der Preis kein Thema. "Der Kauf einer Tasche einer Top-Marke kann das Gleiche kosten wie eine maßgeschneiderte Reise, aber sie bietet nicht das gleiche emotionale Erlebnis." (red, 11.7.2023)