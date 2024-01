Pro: Wucht herausnehmen

Es kann in sozialen Medien ebenso passieren wie auf diversen Bewertungsplattformen: Manchmal tippselt man irgendetwas, häufig im Ärger, häufig unbedacht. Manchmal trifft man damit einen Nerv – und aus dem schnellen Getippsel kann sich ein Sturm entwickeln, der jemandem gehörig schadet.

Grundsätzlich ist es – natürlich – eine gute Sache, dass Leute im Internet ihre Meinung zu Hotels und Gastronomiebetrieben abgeben und dass man sich bei der Auswahl des nächsten Urlaubs oder Restaurantbesuchs daran orientieren kann. Allerdings ist eine Klarnamenpflicht, die ein wenig Tempo und Wucht aus der Kritik nimmt und etwas mehr Verbindlichkeit schafft, durchaus überlegenswert.

In einem unübersichtlichen Gewirr an Plattformen finden sich weder die Kunden richtig zurecht noch die Betriebe, hinter denen mitunter kleine Unternehmerinnen und Unternehmen stecken. Ihnen fehlt oft die personelle Kapazität, um all das Online-Feedback zu betreuen, fallweise Kontakt zu Kunden aufzunehmen oder gar rechtliche Schritte zu setzen, wenn Angaben verzerrt oder schlicht falsch sind.

Eine Klarnamenpflicht würde nichts daran ändern, dass man sich online ein gutes Bild machen kann, ehe man sich für ein Hotel oder Restaurant entscheidet. Aber das Bild wäre stimmiger, weil die Kritiker mit echtem Namen dahinterstünden. Das würde Gastronomen ebenso nützen wie Gästen. (Joseph Gepp, 31.1.2024)