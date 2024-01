Fasching ist Krapfenzeit. Es gibt fast niemanden, der sich am Faschingsdienstag keine dieser flaumigen Germteigkugeln gönnt. Charakteristisch für den Faschingskrapfen ist zum einen die runde, kugelige Form. Zum anderen der helle Rand in der Mitte, der durch das weitere Aufgehen beim Herausbacken im Fett entsteht. Goldgelb gebacken ist der fertige Krapfen außen leicht knusprig und innen flaumig-weich.

Natürlich schmecken selbstgemachte Krapfen am besten. Faschingskrapfen sind gar nicht so schwer zu machen. Mit etwas Übung gelingen sie sehr gut. Jedes Jahr in der Faschingszeit habe ich die Originalversion mit Marillenmarmelade mehrmals zubereitet und mache sie auch jetzt noch – allerdings vegan. Es brauchte einige Versuche, bis ich mit dem Resultat zufrieden war. Das Rezept aus dem Buch "Wir backen vegan" von Melanie und Siegfried Kröpfl habe ich abgeändert und so das richtige Rezept für mich entwickelt. Die pflanzliche Variante der Faschingskrapfen schmeckt allen sehr, auch wenn sie sich nicht vegan ernähren.

Von einem "richtigen" Krapfen nicht zu unterscheiden. Foto: Ingrid Huber

Rezept

Zutaten (für ca. 18 Stück)

Tipp: Zum Backen verwende ich Ceres-Kokosfett, das hat schon meine Mutter verwendet, und natürlich selbst eingekochte Marillenmarmelade. Der Rum im Teig ist notwendig, damit die Krapfen weniger Fett aufsaugen

Rezept für vegane Krapfen Größe: 0,22 MB Rezept für vegane Krapfen



Germ in lauwarmer Sojamilch auflösen und mit den restlichen Zutaten in eine Rührschüssel geben. Foto: Ingrid Huber

In der Küchenmaschine 5 Minuten langsam (Stufe 1) zu einem glatten Teig kneten, dann noch schnell (Stufe 3) 3 Minuten weiterkneten. Der Teig soll sich von der Schüssel lösen und eine geschmeidige Konsistenz haben. Zugedeckt 1 Stunde gehen lassen. Foto: Ingrid Huber

Den Teig auf einem Brett nochmals durchkneten. Foto: Ingrid Huber

Stücke zu 55 g auswiegen. Foto: Ingrid Huber

Die Teigstücke zu Kugeln schleifen. Foto: Ingrid Huber

Auf ein bemehltes Tuch legen, zudecken ... Foto: Ingrid Huber

... und nach ca. 5 Minuten mit einem Brett kurz flachdrücken. Foto: Ingrid Huber

Zugedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen. Foto: Ingrid Huber

Inzwischen Kokosfett in einem großen Topf schmelzen und auf ca. 170 Grad erhitzen. Foto: Ingrid Huber

Steigen an einem ins Fett getauchten Holzstiel kleine Bläschen auf, ist das Fett heiß genug. Foto: Ingrid Huber

Krapfen mit der Oberseite nach unten ins heiße Fett legen und zugedeckt 2 Minuten backen. Foto: Ingrid Huber

Krapfen umdrehen und weitere 2 Minuten ohne Deckel fertigbacken. Foto: Ingrid Huber

Nicht zu viele Krapfen auf einmal backen! Foto: Ingrid Huber

Auf Küchenpapier abtropfen und etwas abkühlen lassen. Foto: Ingrid Huber

Marmelade durch ein Sieb streichen. Foto: Ingrid Huber

In einen Spritzsack mit Krapfentülle füllen. Foto: Ingrid Huber

Ca. 20 g Marmelade in die leicht warmen Krapfen füllen (seitlich in den weißen Rand einstechen). Foto: Ingrid Huber

Mit Staubzucker bestreuen und genießen. Foto: Ingrid Huber

(Ingrid Huber, 31.1.2024)