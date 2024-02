Seit der Aufhebung von Roe v. Wade, einem Grundsatzurteil für ein Recht auf Abtreibung, kommt es in den USA zu großen Protesten für Abtreibungsrechte. AP

14 Bundesstatten haben seit der Aufhebung von Roe v. Wade im Jahr 2022 das Recht auf Abtreibung massiv eingeschränkt. In neun davon ist Abtreibung auch dann verboten, wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung zustande gekommen ist.

Forscher und Forscherinnen veröffentlichen im Fachjournal "Jamal Internal Medicine" eine Untersuchung zu den verwehrten Abbrüchen einer Schwangerschaft, die durch Vergewaltigungen zustande kamen. Für die Studie kombinierten die Forscher:innen bundesweite Umfragen zu Kriminalität und sexueller Gewalt.

In 14 Bundesstaaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen gab es zwischen Juli und 2022 und Jänner 2024 65.000 Schwangerschaften durch Vergewaltigungen. 91 Prozent der Schwangerschaften durch Vergewaltigungen gab es in jenen neun Bundesstaaten, in denen die Frauen eine Schwangerschaft aufgrund einer Vergewaltigung nicht abtreiben durften.

Kaum Zugang, auch bei Legalität

Laut Schätzungen sind 45 Prozent der Schwangerschaften, die aufgrund von Vergewaltigung entstanden sind, im Bundesstaat Texas registriert worden. In Texas herrscht seit 2022 ein vollständiges Abtreibungsverbot. Doch auch in jenen Bundesstaaten, in denen eine Vergewaltigung als Ausnahme für das Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs gilt, gab es über 5.000 Schwangerschaften durch eine Vergewaltigung. Das liegt an dem dort fehlenden Zugang zur Abtreibung. In den 14 Bundesstaaten mit restriktiven Abtreibungsregelungen, aber keinem Totalverbot werden durchschnittlich nur zehn legale Abtreibungen durchgeführt. Diese geringe Zahl bringt mit sich, dass es kaum Kliniken oder Ärztinnen gibt, die in diesen Bundesstaaten einen Abbruch vornehmen.

In den USA leben 25 Millionen Frauen im gebärfähigen Alter in Bundesstaaten, in denen Abtreibung verboten ist. In 30 Bundesstaaten können Abtreibungen weiterhin legal durchgeführt werden. Fast drei Viertel der Frauen in Bundesstaaten mit restriktiven Abtreibungsgesetzen wollen für eine Abtreibung in einen Bundesstaat reisen, wo diese legal ist. (beaha, 1.2.2024)