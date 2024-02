Zunächst soll für drei Jahre SPÖ-Spitzenkandidat Erwin Kaspar Ortschef werden.

Pernersdorf – Nach der Gemeinderatswahl am 28. Jänner in Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) dürfte die ÖVP nach dem Verlust der absoluten Mehrheit auch den Bürgermeister verlieren. Wie die "NÖN" am Samstag online berichtete, haben sich die SPÖ und die Bürgerliste "JA zur Liste Pernersdorf" (JAP) auf eine Zusammenarbeit und eine zeitlich aufgeteilte Übernahme des Bürgermeisteramts geeinigt.

Demnach soll Erwin Kasper, Spitzenkandidat der SPÖ, für drei Jahre Ortschef werden. Sein Vize Joachim Amon von der Liste JAP soll danach das Amt übernehmen, mit Kasper als Vizebürgermeister. "Aufgrund des eindeutig entgegengebrachten Vertrauens durch die SPÖ Pernersdorf" sei trotz des geringen Mandatsüberhangs ein Übereinkommen erarbeitet und unterfertigt worden, hieß es in einer Aussendung der Liste JAP. Das werde sich auch in der zukünftigen Zusammensetzung der Gemeindeführung widerspiegeln, ohne der Wahl im Gemeinderat vorgreifen zu wollen.

"Vertrauensverhältnis gestört"

In der Aussendung heißt es weiter, eine von der ÖVP ins Spiel gebrachte Dreier-Konstellation sei sehr "überraschend" gewesen, zumal "das gestörte Verhältnis zwischen ÖVP und SPÖ durch mehrere Aussagen und Schuldzuweisungen im Zuge des Gesprächs offensichtlich wurden." Als "Triebfeder" für diesen Vorschlag ortet die JAP das Amt des Bürgermeisters für die ÖVP. "Seitens der SPÖ ist das Vertrauen in die ÖVP ebenfalls nachhaltig gestört, was eine gleichberechtigte Zusammenarbeit auf Augenhöhe in dieser Zusammensetzung ausschließt.", so die JAP weiter.

Die Gespräche zwischen SPÖ und JAP hingegen seien weitgehend von "sachlichen Themen" geprägt gewesen, wie in einer Aussendung der SPÖ zu lesen ist: "Konkrete Vorhaben und Ziele, die sich auch mit unseren Vorstellungen decken sowie konkrete Pläne, wie man die fehlende Infrastruktur in der Gemeinde schaffen kann, standen im Vordergrund und wurden ausführlich behandelt." Die SPÖ Fraktion habe sich daher "nach reiflicher Überlegung" dazu entschlossen, eine Zusammenarbeit mit der Liste JAP für die nächsten 6 Jahre zu vereinbaren.

Außerplanmäßige Gemeinderatswahl

Derzeit amtiert der 1999 geborene Florian Hofmann (ÖVP) als Ortschef in Pernersdorf. Er war nach Rücktritten der Gemeindespitze im Juli 2023 jüngster Bürgermeister Österreichs geworden. Kurz nach seiner Wahl legten die SPÖ-Vertreter jedoch ihre Mandate zurück, weil sie mangelnde Erfahrung im Team der Volkspartei orteten und das Angebot eines sozialdemokratischen Vizes von den Schwarzen abgelehnt wurde.

Aufgrund des Rücktritts der SPÖ-Vertreter war die außerplanmäßige Gemeinderatswahl am 28. Jänner notwendig geworden. Dabei kam die ÖVP auf neun Mandate, SPÖ und die Liste JAP auf je fünf Mandate. Turnusmäßig finden in Niederösterreich Anfang 2025 Gemeinderatswahlen statt. (APA, red, 10.2.2024)