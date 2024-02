Der ORF hat am Mittwoch seine neuen Ressortleiterinnen und Ressortchefs in Österreichs größtem Newsroom mit rund 370 Journalistinnen offiziell gemacht, viele Besetzungen wurden so erwartet (und vom STANDARD in den vergangenen Monaten mehrfach berichtet). Bisher gab es Ressortleitungen für TV und Radio, nun sind sie multimedial organisiert.

Klaus Webhofer leitet künftig, wie erwartet, die multimediale Innenpolitik im ORF ORF

Die Ressortchefs im Überblick, Dienstbeginn 15. Februar:

Neue Jobs für Bürger, Battisti und Fröschl

Mit der Bestellung Klaus Webhofers endet eine für ORF-Verhältnisse ungewöhnlich lange Besetzung: Hans Bürger leitete das Innenpolitikressort (noch mit EU-Zuständigkeit) im Fernsehen seit 2002, also gut zwei Jahrzehnte.

Was tut Bürger (61) künftig? Laut interner Mitteilung von ORF-Chef Roland Weißmann wird er "bei den Sendungsteams andocken", die zur Chefredaktion von Johannes Bruckenberger gehören: Bürger, so Weißmann in der Mitteilung, "wird mit seinem reichen Erfahrungsschatz für verschiedene Formate als Politik- und EU-Experte zur Verfügung stehen und sich bei der Entwicklung entsprechender Rubriken und Formate engagieren".

Ähnliches gilt für die bisherige Wirtschaftschefin Barbara Battisti: Sie wird laut Weißmann "mit ihrer Expertise und Energie in die Chefredaktion Sendungsteams wechseln und dort im Auftrag von CR Bruckenberger neue Aufgaben übernehmen, diese werden demnächst kommuniziert". Michael Fröschl wiederum werde "seine fachliche Kompetenz weiter im Wirtschaftsressort einbringen - mit Beiträgen, Interviews und 'Saldo'-Produktionen." (fid, 14.2.2024)