Zur Pressekonferenz von "Des Teufels Bad" erschien Anja Plaschg mit einer Schweinetasche. REUTERS/LIESA JOHANNSSEN

Bei der Weltpremi­ere der österreichischen Produktion Des Teufels Bad am Dienstagabend auf der Berlinale stand eine Person im ­Mittelpunkt, die das Licht der Öffentlichkeit sucht und zugleich scheut: Anja Plaschg. Ursprünglich sollte die als Soap&Skin bekannte Musikerin nur den Soundtrack zum Historiendrama von Veronika Franz und Severin Fiala beisteuern, schließlich übernahm sie auch die Hauptrolle. Dass es für die tief religiöse und hochsensible Bäuerin Agnes wohl keine idealere Besetzung gibt, versteht man, wenn man zurückgeht in die Kindheit der 33-jährigen Musikerin.

Im steirischen Vulkanland

Aufgewachsen ist Anja Franziska Plaschg nämlich im südoststeirischen Gnas, genau genommen in der Gemeinde Poppendorf, noch genauer genommen im Ortsteil Katzendorf. Das schwarz gekleidete Mädchen war im Dorf als Satanistin verschrien, 2010 kehrte sie in ihre Heimatgemeinde zurück und spielte anlässlich des ersten Todestags ihres Vaters ein Gedenkkonzert in der Pfarrkirche Gnas. Ihre Eltern betrieben eine Schweinezucht, und das verzweifelte Kreischen der Tiere diente als Soundkulisse für die ersten Stücke. Sie spielte jeden Tag stundenlang Klavier und besuchte mit 14 die Ortweinschule für Grafik in Graz, brach diese mit 16 wieder ab und ging nach Wien.

Weihrauch, Wein und Schweineblut

Bei Daniel Richter studierte Plaschg an der Akademie der bildenden Künste in einer Klasse mit der Autorin Stefanie Sargnagel, dem Rapper Skero und dem gerichtsanhängigen auffälligen Künstler Christian Rosa – aber auch das Kunststudium brach sie nach zwei Jahren ab. Soap&Skin wurde in dem Netzwerk Myspace bekannt, und wie das oft so ist in Österreich, muss jemand zuerst im Ausland anerkannt sein, um auch hierzulande etwas zu gelten. Die morbide Musik wird als von Björk oder Nico beeinflusst beschrieben, aber solche Vergleiche sind schon lange nicht mehr notwendig. Zwischen 2009 und 2018 entstanden drei Alben, in Serien wie Dark hörte man ihre traurig-schönen Lieder, und Ruth Beckermann besetzte Plaschg bereits 2016 in Die Geträumten.

Des Teufels Bad - Trailer

Filmstart: 08.03.2024 Filmladen Filmverleih

Die alleinerziehende Mutter einer zehnjährigen Tochter scheut die Öffentlichkeit, auf der Bühne wirkt sie leidenschaftlich leidend. Der Chocolatier Josef Zotter hat der Künstlerin übrigens einmal eine Schokolade gewidmet. Die schmeckt genauso, wie man sie sich vorstellt: nach Weihrauch, Wein und Schweineblut. (Jakob Thaller, 20.2.2024)