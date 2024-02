Mati Diop gewinnt für "Dahomey" den Goldenen Bären. Palästinensertücher, wie das des Regisseurs Ben Russell (r.) gab es einige auf der diesjährigen Gala. EPA/CLEMENS BILAN

"Wir hatten immer temperamentvolle Diskussionen", sagte eine glitzernde Jurypräsidentin Lupita Nyong’o, bevor sie ihr Statement verlas. Und schon beim ersten Preis durfte sich der österreichische Wettbewerbsbeitrag "Des Teufels Bad" freuen. Der Silberne Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung ging an den hiesigen Kameramann Martin Gschlacht, der sich bei Hauptdarstellerin Anja Plaschg und seinen Regisseuren Veronika Franz und Severin Fiala bedankte - sie alle hätten ihn künstlerisch herausgefordert. Er würde seinen Bären am liebsten verteilen.

Martin Gschlacht mit Veronika Franz und Severin Fiala. Für "Des Teufels Bad" gewann der Kameramann einen Silbernen Bären. AP/Nadja Wohlleben

Hauptpreis wieder an Dokumentation

Den Hauptpreis des Abends, den Goldenen Bären, erhielt wie letztes Jahr eine Dokumentation. Diesmal aber eine, die sich nicht nur auf die Seine in Paris, sondern von dort aus auf einen anderen Kontinent wagte. Die senegalesisch-französische Filmemacherin Mati Diop verfolgt in "Dahomey" die Reise von afrikanischen Kunstartefakten, die ihren Rückweg in ihre Ursprungsländer antreten.

Dort finden sie sich dann wieder in verschiedenen Interessenlagen, zwischen Nationalstolz und dem Versuch, durch Diskussionen Partizipation und Differenzierung herzustellen. "Wir können entweder die Vergangenheit loswerden, wie ein Übles, oder wir lernen davon", sagte Diop, bevor sie sich mit ihren senegalesischen Mitbürgern, die für Demokratie kämpfen, sowie mit Palästina solidarisierte.

Die International Jury 2024: Regisseurin Ann Hui, Schriftstellerin Oksana Zabuzhko, Regisseur Albert Serra, Jury-Chefin Lupita Nyong'o, Regisseur Christian Petzold und Schauspielerin Jasmine Trinca. AFP/JOHN MACDOUGALL

Die Silbernen Bären

Der Konflikt in Gaza war denn auch das große Thema des Abends, wenn auch nicht durch die Preise des Hauptwettbewerbs, der wenig zur aktuellen Weltlage beizutragen hatte. Das sah man auch an den silbernen Bären für verdiente Autorenfiguren: Hong Sangsoo erhielt für "A Traveler’s Needs" den großen Preis der Jury, den "kleinen" bekam Bruno Dumont für seine Science-Fiction-Parodie "L’Empire", der sein Handy ein Plädoyer verlesen ließ: "Ein Kinofilm hat kein Geschlecht, ein Kinofilm hat keine Hautfarbe. Es ist einfach ein Film, der menschliche Abgründe erforscht." Wohl ein Kommentar auf Adèle Haenel, die aus seinem Film ausstieg, weil er ihr zu sexistisch war.

Den Silbernen Bären für den besten Regisseur gewann Nelson Carlos De Los Santos Arias für "Pepe", einen experimentellen Essayfilm über sprechende Nilpferde, Drogenbosse und ein schwieriges Ehepaar zwischen Sümpfen in der dominikanischen Republik und Afrika.

Der deutsche Regisseur und Drehbuchautor Matthias Glasner durfte sich, völlig zurecht, über den Silbernen Bären für das beste Drehbuch freuen. Dem Dreistünder gelingt es, eine schwierige deutsche Familiengeschichte ohne Durststrecken exzessiv und lebendig zu erzählen. Inspiriert habe Glasner seine fünfjährige Tochter, die zu ihm sagte: "Du musst auf dein Herz hören!" Überreicht wurde der Drehbuch-Bär vom ukrainischen Jurymitglied Oksana Sabuschko, die am Jahrestag der russischen Invasion an den Überlebenskampf ihres Landes erinnerte.

Der rumänischstämmige US-Schauspieler Sebastian Stan gewinnt für seine Hauptrolle in "A Different Man" den Schauspielpreis. AFP/POOL/NADIA WOHLLEBEN

Schwierigkeiten, auf sein Herz zu hören, hat Edward in Aron Schimbergs "A Different Man". Sebastian Stan mimt den Möchtegern-Schauspieler, der anfangs unter seinem entstellten Gesicht leidet, später aber davon geheilt wird, aber dennoch keinen Trost findet. Der Preis für die beste Nebenrolle ging an Emily Watson, die im Eröffnungsfilm "Small Things Like These" neben Cillian Murphy eine strenge, überaus korrupte Klosterschwester in einem irischen Magdalenenheim spielt. Sie nahm den Preis mit Krücken entgegen. Auf der Bühne sagte sie, dass sie aufgeregt sei, weil sie selten in der Gegenwart so vieler berechtigterweise wütender, junger Filmemacher sei.

Wütende Filmemacher und "Favoriten"

"Für einige Menschen ist das Leben gerade nicht einfach", sagte der scheidende künstlerische Leiter der Berlinale Carlo Chatrian zu Beginn der heurigen Preisgala. Gemeint waren damit auch die Menschen in Palästina, in deren Situation der Panorama-Film "No Other Land" wie kein anderer Einblick gewährte. Dieser Film gewann denn auch den Dokumentarfilmpreis. Er dokumentiert die schwierige Situation in einem Dorf im Westjordanland. Der palästinensische Aktivist Basel Adra und der israelische Journalist Yuval Abraham filmten die dortige Situation über mehrere Jahre hinweg. Die genau beobachtende Dokumentation zeuge vom Horror der israelischen, illegalen Okkupation im Westjordanland, betonte das französische Jurymitglied Véréna Paravel.

Das Regie-Duo von "No other Land": Der Israeli Yuval Abraham (l.) und der Palästinenser Basel Adra. AFP/JOHN MACDOUGALL

Regisseur Basel Adra betonte, es sei hart für ihn, den Preis zu feiern, während tausende seiner Landsleute "abgeschlachtet" werden und forderte Deutschland auf, Waffenlieferungen an Israel einzustellen. Ko-Regisseur Yuval Abraham betonte die systemische Ungleichheit zwischen ihm und seinem palästinensischen Kollegen. Er lebe in einem "Apartheid-Staat". "Wir stellen die Frage, wie wir etwas verändern können. Wir auch haben keine wirkliche Antwort. Aber es sind eine Menge mächtige Menschen in diesem Raum und wir fordern einen sofortigen Waffenstillstand." Das wichtigste Statement dieses Films ist aber die Zusammenarbeit des jüdisch-arabischen Regie-Kollektivs über die Grenzen hinweg.

Mehrere Preisträger und Preisträgerinnen wiederholten diese Solidaritätsaufrufe in ihren Dankesreden oder mit Aufnähern und Palästinensertüchern. So auch die Encounters-Preisträger Guillaume Cailleau und Ben Russell, die für die deutsch-französische Koproduktion "Direct Action" ausgezeichnet wurden. Den Preis nahmen sie von der Südtirolerin Tizza Covi entgegen.

Die Gewinner des Encounters-Wettbewerbs: Ben Russell und Guillaume Cailleau mit Team, die in "Direct Action" eine Aktivisten-Kommune porträtierten. REUTERS/NADJA WOHLLEBEN

Die jüdische Jurorin Eliza Hittman erinnerte an ihren pazifistischen Großvater und sein Credo "Es gibt keinen gerechten Krieg", bevor sie den Preis für den besten Erstlingsfilm an "Cu Li Never Cries" von Pham Ngoc Lan verlieh. Der unabhängige Friedensfilmpreis ging indes an Ruth Beckermanns Schulporträt "Favoriten".

Auf dem roten Teppich zog indes nicht nur Lupita Nyong'o die Blitzlichter auf sich, sondern auch Tricia Tuttle, die zukünftige Leiterin der Berlinale. Mariette Rissenbeek hieß diese im Saal herzlich willkommen und wünschte der künftigen Spitze viel Glück. Dieses kann Tuttle gut brauchen. Wichtig wäre vor allem, dass sie den Hauptwettbewerb des Festivals wieder aufwertet, denn die interessantesten, zeitgeistigsten Filme liefen heuer wieder einmal in den Nebensektionen. Carlo Chatrian freut sich unterdessen schon auf ein Wiedersehen - als Zuschauer inmitten des Publikums. (Valerie Dirk, Marian Wilhelm, 24.2.2024)