Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs über die Messe für den plant-based Lifestyle und verrät ein Rezept für einen süßen Klassiker.

Das Interesse am plant-based Lifestyle wächst – das zeigt sich auch bei den Messen der Veganen Gesellschaft, denn jährlich strömen zahlreiche Besucher:innen zur Veggie Planet. Wer hier aber nur vegan lebende Personen vermutet, täuscht sich. Denn die größte Messe für den pflanzlichen Lebensstil bietet für jeden Geschmack etwas, unabhängig von der eigenen Ernährungsweise. Vergangenes Wochenende fand die Messe wieder statt – diesmal in Graz. Die Vielfalt der veganen Küche samt Kochshows, veganen Produktneuheiten aus den Bereichen Food, Fashion und Beauty sowie Vorträgen von Mediziner:innen und Sportler:innen stand in der Grazer Seifenfabrik auf dem Programm.

Kulinarisch gesehen traf bei der Messe Regional auf Pflanzlich. Tiroler Knödel, Palatschinken und Käsespätzle in rein pflanzlicher Variante warteten darauf, verkostet zu werden. Auch zahlreiche Lebensmittelinnovationen wurden vorgestellt, vieles davon made in Austria. Neben unzähligen Messeständen bot die Veggie Planet auch ein spannendes Rahmenprogramm mit inspirierenden Showcookings und spannenden Vorträgen. Über Gesundheit und Ernährung informierten Mediziner, und kulinarische Inspirationen lieferten unter anderem die Kochbuchautorin und Foodbloggerin Lea Green und die Content-Creatorin Kirsten Claudia bei ihren Kochshows. Ein besonderes Highlight stellte die Fragerunde mit Profifußballer Richard Strebinger dar, der schon seit Jahren vegan lebt. Für noch mehr Inspiration für zu Hause dürfen wir heute ein Rezept für saftigen Karottenkuchen von Autorin und Foodbloggerin Annelina Waller vorstellen.

Saftiger Klassiker – Rezept für Karottenkuchen. Annelina Waller (https://annelinawaller.com/de/)

Zutaten für zwölf kleine Stücke

Zubereitungszeit: 15 Minuten plus 10 Minuten Frosting zuzüglich Abkühlzeit

Backzeit: 30 Minuten

Kuchenform

Rund: ca. 17–20 cm Durchmesser

Quadratisch: ca. 20 x 20 cm

Trockene Zutaten

250 g Dinkelmehl (1050), glutenfrei geht auch

60 g gemahlene Nüsse (zum Beispiel Mandeln, Walnüsse, Haselnüsse)

16 g Backpulver

1 TL Zimt

1 Prise Salz

Feuchte Zutaten

160 ml frischer Orangensaft (2 Orangen)

250 g Karotten

180 g weiche Datteln

Schale von 1 Bio-Orange

40 g Kokosöl

Frosting

250 g Sojajoghurt

150 g veganer Frischkäse oder 2 EL Cashewmus

Saft von ½ Zitrone

1 Prise Vanille

35 g Speisestärke (oder Vanillepuddingpulver)

1–2 EL Süße nach Wahl (z. B. 2 EL Erythrit)

Zubereitung

Den Backofen auf 180 °C (Umluft 160 °C) vorheizen.

In einer Schüssel die trockenen Zutaten miteinander vermengen. Zwei Orangen auspressen (etwa 160 ml) und den Saft in einen Mixer gießen. Die Karotten waschen und in mittelgroße Stücke schneiden. Mit den restlichen Zutaten in den Mixer geben. Zu einer cremigen Karottenmasse vermixen, anschließen zu den trockenen Zutaten geben und mit einem Löffel zu einem dickflüssigen Teig vermengen.

Eine eckige oder auch runde Form entweder mit Backpapier auslegen oder sehr gut ausfetten. Den Teig in die Form geben und gleichmäßig mit einem Löffel darauf verteilen. Den Kuchen im vorgeheizten Ofen für ca. 30 bis 35 Minuten backen. Aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Du kannst den Kuchen mit Puderzucker bestreuen oder während des Backens das Frosting zubereiten.

Frosting

Pflanzliches Joghurt und Frischkäse in einen Kochtopf geben. Mit Zitronensaft und Vanille verrühren und zum Kochen bringen. Die Speisestärke und das Süßungsmittel in drei Esslöffeln Wasser auflösen und gut umrühren, sodass sich alle Klümpchen auflösen. Anschließend in die kochende Creme rühren. Einmal aufkochen und vom Herd nehmen. Die Creme härtet nach, weswegen ich empfehle, sie noch leicht flüssig auf dem Kuchen zu verteilen. Dafür den Kuchen mit einem großen Küchenmesser horizontal halbieren. Eine Hälfte des Frostings gleichmäßig auf dem Boden verteilen. Die zweite Teighälfte darüberlegen und mit dem Rest des Frostings bestreichen. Optional mit Walnüssen und Karottenraspeln dekorieren. Den Kuchen für 30 Minuten kalt stellen, damit die Creme aushärten kann. (Julia Halbwachs, 29.2.2024)