Die Großbaustelle steht seit Weihnachten still - nun bringt der Insolvenzverwalter die Liegenschaft auf den Markt

Eigentlich sollte das Kaufhaus Lamarr an der Mariahilfer Straße 10-18 kommendes Jahr fertig werden. Doch angesichts des Untergangs von René Benkos Signa-Imperium und der Insolvenz der Projektgesellschaft steht die Baustelle seit kurz vor Weihnachten.

Der Rohbau des Lamarr-Kaufhauses wäre fertig. APA/HELMUT FOHRINGER

Nun wird die im Eigentum der Projektgesellschaft stehende Liegenschaft im siebten Bezirk durch den Insolvenzverwalter im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens verkauft. Das Projekt Lamarr umfasst nicht nur das geplante Luxus-Kaufhaus, sondern auch den Neubau eines Hotels, für das ursprünglich bereits ein Mieter gefunden worden war, und die bestehende Tiefgarage.

Für die Dachterrasse hat sich die Stadt außerdem eine öffentliche Nutzung mittels Servitutsvertrags ausbedungen - dieser ist zwar bis heute nicht unterschrieben, die öffentliche Nutzung am Dach sei aber notwendig für eine Fertigstellungsanzeige des Bauwerks, wird von offizieller Seite immer wieder betont.

Rohbau ist fertig

Der Rohbau steht bereits, gut 30 bis 40 Prozent des Projekts sind laut Konkursantrag der Projektgesellschaft fertiggestellt. Auch die "Vormontagen der haustechnischen Anlagen und Fördertechniken" sind laut Aussendung bereits erfolgt.

Seit Monaten steht die Baustelle still. Im Bild die Einfahrt in der Karl-Schweighofer-Gasse. Putschögl

"In der ersten Phase des Insolvenzverfahrens galt es die fortgesetzte Sicherung der Baustelle zu organisieren. Durch den nunmehr eingeleiteten strukturierten Verkaufsprozess soll der bestmögliche Erwerber gefunden und die seit Monaten bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Zukunft des Projektes 'Lamarr' geklärt werden", so Insolvenzverwalter Clemens Richter in der Aussendung. Unterstützung beim Verkaufsprozess gibt es durch Bruno Ettenauer, den früheren Chef der CA Immo und der S Immo.

Interesse am Großprojekt hat in der Vergangenheit bereits der Handelskonzern Spar geäußert. (red, 6.3.2024)