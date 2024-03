Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs über das Restaurantketten-Ranking der Veganen Gesellschaft.

Immer mehr Menschen ernähren sich fleischlos oder pflanzenbasiert. Der Fleischkonsum der Österreicher:innen ist im letzten Jahrzehnt um zehn Prozent gesunken (Statistik Austria 2023), gleichzeitig boomt der Markt für vegane Lebensmittel, und die pflanzenbasierte Ernährung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Rein pflanzliche Speisen sind dadurch zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor in der österreichischen Gastronomie geworden. Die Vegane Gesellschaft Österreich hat deshalb ein Restaurantketten-Ranking durchgeführt, um die vorbildhaftesten Unternehmen in diesem Bereich auszuzeichnen.

In Zusammenarbeit mit der renommierten Fachzeitschrift "HGV Praxis" erstellt die Vegane Gesellschaft jährlich Rankings für das pflanzliche Angebot in der Gemeinschaftsverpflegung, in Betriebskantinen, Mensen, Bäckereien oder Restaurantketten. Heuer wurden hierbei 31 Restaurantketten mit jeweils über zehn Filialen in Österreich genauer unter die Lupe genommen. Die Systemgastronomie als Großverbraucher:in von Lebensmitteln hat einen enormen Einfluss auf die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Deshalb wurden Restaurantketten ausgezeichnet, die der breiten Bevölkerung eine pflanzliche und somit umweltfreundliche Ernährung durch vegane Optionen näherbringen. Die Ergebnisse des Rankings zeigen, dass es auch unterwegs immer einfacher wird, den schnellen Hunger mit pflanzlichen Köstlichkeiten zu stillen. Für zu Hause dürfen wir heute ein ganz besonders geschmackvolles Rezept vorstellen, nämlich für Lasagnesuppe von Kochbuchautorin und Foodbloggerin Lea Green. Ein herrliches One-Pot-Gericht, das dem Original optisch und geschmacklich in keiner Weise nachsteht!

Italienischer Klassiker mal anders: Lasagnesuppe. Lea Green (https://www.veggies.de/)

Zutaten für sechs Portionen

80 g Zwiebeln

1 bis 2 Knoblauchzehen

2 kleine Karotten

2 Stangen Sellerie

¼ einer Zucchini, gewürfelt

1,5 EL Olivenöl

6 EL (ca. 100 g) Tomatenmark

110 bis 130 g geschroteter Grünkern

1 Schuss Rotwein (kann entfallen – einfach mehr Brühe/Wasser nehmen)

1 Liter Gemüsebrühe

Optional: 3 Lorbeerblätter

1 EL Kräuter der Provence

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 TL Paprikapulver, edelsüß

Optional: 1 kl. TL Paprikapulver, geräuchert

350 g passierte oder stückige Tomaten aus dem Glas

6 bis 8 Lasagneblätter

Optional: frisches Basilikum zum Garnieren

Optional 1 EL ungesüßtes Pflanzenjoghurt pro Portion

Zubereitung

Zubereitungszeit: 35 Minuten

Zwiebeln und Knoblauchzehen fein würfeln, Staudensellerie, Karotten und Zucchini in kleine Stücke schneiden.

Zwiebelwürfel und Knoblauch in einem großen Topf in etwas Öl anschwitzen. Dann Karotten-, Sellerie und Zucchinistücke hinzufügen. Zutaten kurz anbraten, Tomatenmark hinzugeben und kurz mit anrösten.

Geschroteten Grünkern zu den Zutaten geben, mit einem Schuss Rotwein ablöschen und ein Liter Gemüsebrühe aufgießen. Zwei bis drei Lorbeerblätter einlegen und Zutaten mit einem Esslöffel Kräuter der Provence, einer Prise Salz und Pfeffer sowie zwei Teelöffeln süßem und einem halben Teelöffel geräuchertem Paprikapulver würzen. Zum Schluss die passierten Tomaten dazugießen, umrühren und sechs bis acht Lasagneblätter gebrochen hinzugeben.

Zutaten so lang köcheln lassen, bis der Grünkern aufgequollen ist und die Lasagneblätter weich sind (ca. fünf bis acht Minuten). Eventuell nochmals 100 bis 200 ml Wasser nachgießen, da der Grünkern viel Wasser zieht.

Lasagnesuppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit einem Klecks Sojajoghurt und frischem Basilikum garniert servieren. (Julia Halbwachs, 14.3.2024)