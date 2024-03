Liebe Leserin, lieber Leser,

Die britische Prinzessin Kate entschuldigte sich am Montag via X, vormals Twitter, für "jegliche Verwirrung", die durch ein bearbeitetes Foto verursacht wurde, das am Sonntag von ihrem Büro im Kensington Palast veröffentlicht worden war. Wie viele Amateurfotografinnen experimentiere sie gelegentlich mit Bildbearbeitung, heißt es in dem Posting, das mit C für Catherine unterzeichnet wurde. Ein kurzer Rückblick.

Wer sich im vergangenen Jahr in sozialen Medien herumgetrieben hat, der konnte schon einmal den Eindruck bekommen, dass es alles andere als eine gute Idee ist, nach Frankreich zu fahren. Das Land werde von einer regelrechten Bettwanzenplage heimgesucht, war dort zu lesen. Es folgte eine äußerst aufgeregte Debatte, gerade in sozialen Medien machte das Thema wochenlang die Runde. Jetzt stellte sich heraus, dass es sich dabei um eine russische Desinformationskampagne handelte.

Prinzessin Kate entschuldigt sich für bearbeitetes Foto

Russische Desinformationskampagne soll Bettwanzenproblem in Frankreich aufgebauscht haben

Nothing Phone 2a im Test: Frischer Wind für die Smartphone-Mittelklasse

3.000 Dollar teures Zelt für Cybertruck sorgt für wenig Begeisterung

Fortsetzung des erfolgreichen "Super Mario Bros."-Films kommt 2026

Der Digital Services Act der EU wird zum neuen Lieblingstool der Copyright-Industrie