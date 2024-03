Kay-Michael Dankl lächelt sich in "ZiB 2" bei Armin Wolf heraus; Russmedia stellt Gratis-Sonntagszeitung "Wann & Wo" ein; große Mehrheit der neuen Beitragszahler lässt ORF-Gebühren abbuchen

Interview: Jürgen Vogel: "Wenn ich dabei bin, wird keiner angeschrien" - In der Serie "Nachts im Paradies" von Canal+ fährt der Schauspieler Birgit Minichmayr durch die Nacht. Warum er gern Schlägereien spielt und Nacktszenen okay sind

Jürgen Vogel in "Nachts im Paradies" auf Canal+. Foto: Canal+

Zehn Jahre keine Hausaufgabe? Kay-Michael Dankl lächelt sich in "ZiB 2" heraus - Armin Wolf will beharrlich wissen, warum die KPÖ seit zehn Jahren keinen Finanzbericht an den Rechnungshof geschickt hat

Medienpolitik: "Österreichs Medien haben eine Überlebenschance", sagt Medienmanager König - Der Kronehit-Chef und Medienpolitik-Experte verlangt Möglichkeiten für nationale Regelungen und Protektionismus. Am Mittwoch wird über das EU-Medienfreiheitsgesetz final abgestimmt

ORF-Haushaltsabgabe: Große Mehrheit der neuen Beitragszahler lässt ORF-Gebühren abbuchen - Westenthaler sieht "reine Willkür" und kündigt "rechtliches Nachspiel" für Stiftungsratsvorsitzenden zu Antrag in Richtung Budgetfinanzierung statt Beitrag

Mediengruppe: Vorarlberger Russmedia stellt Gratis-Sonntagszeitung "Wann & Wo" ein - Zuletzt 34,1 Prozent Reichweite in Vorarlberg. Einstellung nach 47 Jahren, Mitarbeiter würden in anderen Konzernbereichen unterkommen

Werbung: Österreichs Onlinevermarkter gegen öffentliche Werbung bei Google und Meta - Werbevermarkter wollen Digitalförderung auch für Digitalmedien und Vermarkter, Ethikrat für politische Werbung

Quote: Für Oscar-Nacktauftritt wurde "alles abgeklebt, was sich kleben lässt" - Moderator Jimmy Kimmel berichtet von Diskussionen vor einem Fast-nackt-Auftritt. Die Quoten legten wieder zu, 19,5 Millionen Menschen sahen in den USA die Oscar-Gala

Switchlist: "Siebzehn", "Der Eissturm" und "Feuerball", außerdem eine Reportage über Bordeaux-Winzer in Not, ein Schwerpunkt zu Putins Russland und Stermann & Grissemann - TV-Hinweise für heute Abend.

