Die nächste Rose wird bei "Golden Bachelor" auf RTL unter Kandidatinnen und Kandidaten über 60 verteilt. RTL

Nach dem Bachelor ist vor dem Bachelor: RTL kündigt zum Finale von "Die Bachelors" schon den nächsten Reibach an. Nach dem Vorbild der erfolgreichen US-Variante "The Golden Bachelor" sucht auch RTL Kandidatinnen und Kandidaten reiferen Alters. Jugendliche Dauerfrische sollen die Kaulitz-Zwillinge ab Juni in einer Netflix-Realityserie ausstrahlen. Die US-amerikanische Schauspielerin und Moderatorin Olivia Munn, bekannt aus der Serie "The Newsroom", ist vor einem Jahr an Krebs erkrankt und teilt über Instagram ihre Erfahrungen. Hier sind die Prominews vom Donnerstag.

RTL sucht Kandidatinnen und Kandidaten für einen Ableger von "Der Bachelor" mit Menschen über 60. Die Show soll "Golden Bachelor" heißen, Moderatorin Frauke Ludowig kündigte den Start der Kandidatensuche nach dem Finale der aktuellen Staffel "Die Bachelors" an: "Wir legen jetzt noch einen drauf. Es gibt demnächst nämlich den 'Golden Bachelor'." Bewerben können sich einsame Herzen jeder Geschlechtsidentität, einzige Bedingung ist das Alter: 60 plus.

Kaulitz-Zwillinge in Netflix-Realityserie

Netflix hat eine Realityserie über die Kaulitz-Brüder gedreht. Bei der Ankündigung am Mittwochabend sorgte Musiker und Moderator Tom Kaulitz mit einem Instagram-Post für Aufregung unter seinen Fans. Der Ehemann von Model Heidi Klum ist nämlich schon seit fast zehn Jahren bei Instagram, zeigt sich aber dort nicht sehr mitteilsam: "Ich habe noch nie etwas gepostet", sagte der 34-Jährige vor hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern bei einer Netflix-Präsentation in Berlin.

Er hat im offiziellen Account auch nur diesen einen Post stehen. "Du hast ja noch nicht einmal ein Profilbild", amüsierte sich sein Zwillingsbruder Bill. Bill assistierte Tom demonstrativ dabei, via Instagram die Werbung für die Netflix-Doku in die Öffentlichkeit zu bringen. Der verifizierte Account von Tom stammt von April 2014. Sänger Bill ist genauso lange dabei und hat dort mehr als 2.700 Posts. Toms Mitteilung war sehr erfolgreich: Sie erhielt in den ersten zwölf Stunden mehr als 100.000 Likes und gut 7.000 Kommentare. Tom hat auf Instagram eine Million Follower, Bill 1,5 Millionen.

Das Format "Kaulitz und Kaulitz" wird ab 25. Juni bei Netflix zu sehen sein. "Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben", teilte Netflix mit. Ausschnitte zeigen sehr private Momente. "Wir sind wie ein einziger Mensch", sagt Tom dort. "Und er hat die eine Seite und ich die andere."

Bill und Tom Kaulitz wuchsen bei Magdeburg auf, als Teenager gründeten sie mit Gustav Schäfer und Georg Listing die Band Tokio Hotel. Die Zwillinge leben schon länger in Los Angeles, wo auch Teile von "Kaulitz und Kaulitz" spielen sollen. Die "intime Realityserie begleitet Bill und Tom über acht Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Tourbus, Partys, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA. Eine einmalige Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder aus Magdeburg."

Olivia Munn spricht über Brustentfernung

Die US-amerikanische Moderatorin und Schauspielerin Olivia Munn ("The Newsroom") hat ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht. Munn erkrankte 2022 an Brustkrebs und unterzog sich einer doppelseitigen Mastektomie. Auf Instagram teilt sie ihre Geschichte. Sie tue dies in der Hoffnung, damit anderen zu helfen und "Trost, Inspiration und Unterstützung auf ihrem eigenen Weg zu finden".

In den letzten zehn Monaten habe sie vier Operationen gehabt, zusätzlich Krebs- und Hormonbehandlungen. "Überraschenderweise habe ich nur zweimal geweint. Ich nehme an, ich hatte das Gefühl, nicht genug Zeit zum Weinen zu haben." Sie habe Glück: "Wir haben ihn rechtzeitig erwischt, sodass ich noch Möglichkeiten hatte. Ich wünsche mir das Gleiche für jede Frau, die eines Tages damit konfrontiert sein könnte." Munn appelliert an Frauen, regelmäßig zur Mammografie zu gehen. (red, APA, 14.3.2024)