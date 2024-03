Auf dem Flugzeugsitz eine bequeme Schlafposition zu finden stellt für viele Passagiere eine besondere Herausforderung dar. Nicht zuletzt deswegen, weil der Sicherheitsgurt dem Komfort nicht unbedingt zuträglich ist. Ein sogenannter Hack, der momentan auf Tiktok die Runde macht, bietet dafür eine Lösung an. Und sorgt für Entsetzen beim Kabinenpersonal.

So sollte der Sitzgurt im Flugzeug angelegt werden. Nicht umsonst weist die Crew darauf vor dem Start hin. Getty Images

Der "Hack" besteht darin, dass Fluggäste, die schlafen wollen, ihren Sicherheitsgurt um die Knöchel schnallen sollen, wenn sie in einem Economy-Sitz schlafen wollen. In Videos mit zig Millionen Aufrufen sieht man Passagiere, wie sie ihre Knie zur Brust ziehen, sich den Gurt um die Knöchel legen und diese Position als bequem verkaufen.

"Die Anleitung für die Katastrophe" sei das, ist unter anderem in der "Washington Post" zu lesen. Es sei einer der schlechtesten Ratschläge überhaupt, kommentiert das Reisemagazin "Fodors". Sicherheitsgurte sollten tief und eng an den Hüften angelegt werden, auch wenn das "Fasten seat belt"-Zeichen nicht leuchtet, und zwar ab dem Zeitpunkt, wenn das Flugzeug das Abfluggate verlässt, bis es am Ankunftsgate parkt. Nicht umsonst weist das Kabinenpersonal vor dem Start darauf hin.

Der "Hack" bringe Passagiere in Gefahr, meinen Expertinnen und Experten. Abgesehen von der Gefahr schwerer Krämpfe bedeute das falsche Anlegen des Gurts, dass man im Notfall weniger mobil sei. Außerdem könnte man bei starken Turbulenzen aus dem Sitz geschleudert werden, warnt man bei der "Washington Post". Passagiere, die den Sicherheitsgurt nicht richtig angelegt haben, können in solchen Situationen schwer verletzt werden. Dass Turbulenzen jederzeit auftreten können, dafür gibt es auf Social Media genug Beweisvideos.

In den USA ist die Verwendung von Sicherheitsgurten auf kommerziellen Flügen gesetzlich geregelt. Demnach ist die Crew dazu verpflichtet, darauf zu achten, dass der Sicherheitsgurt ordnungsgemäß angelegt wird. Der Passagier wiederum hat die Pflicht, dem nachzukommen. Tut er das nicht, muss er oder sie mit hohen Geldstrafen rechnen.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein viraler Tiktok-"Hack" die Runde macht. Die Nutzer der Plattform haben schon viele fragwürdige Tipps geteilt, wie man bei "Fodors" feststellt: vom Ändern des Codes, um den Fluggesellschaften vorzugaukeln, dass bestimmte Gepäckgebühren bereits bezahlt wurden, bis hin zum Grillen von Steaks in einer Flugzeugtoilette. "Wenn es um die Sicherheit an Bord eines Flugzeugs geht, gibt es nur eine Gruppe von Experten, deren Meinung zählt: die Besatzung, die in allen Fragen der Sicherheit an Bord bestens ausgebildet ist", hält "Fodors" fest. (red, 15.3.2024)