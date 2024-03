Hier sind die Mediennews vom Montag:

Journalist:innengewerkschaft fordert massive Aufstockung von Förderungen - Der Qualitätsjournalismus sei in existenzbedrohender Lage. Mehr Geld für Medien, Vertriebsförderung und steuerliche Absetzbarkeit von Zeitungsabos sollen helfen

Der Vertrieb stellt Medienhäuser vor große Probleme. Die Journalist:innengewerkschaft fordert eine massive Aufstockung von Förderungen- auch der Vertriebsförderung. APA/HELMUT FOHRINGER

Servus TV baut True-Crime-Schiene im Hauptabend aus - "Fahndung Spezial" am Mittwoch um 20.15 Uhr - Die erste Ausgabe widmet sich mordenden Frauen - konkret Serienmordfällen rund um Elfriede Blauensteiner und Waltraud Wagner

Markus Breitenecker steigt in den Vorstand der ProSiebenSat1 Media SE auf - Er übernimmt mit dem Vorsitzenden Bert Habets Steuerung des Entertainmentbereichs. Thomas Gruber und Bernhard Albrecht übernehmen mit Michael Stix die Geschäftsführung in Österreich

"Kampf zwischen Demokratie und Tyrannei": Ukrainischer Parlamentspräsident in der "ZiB 2" - "In der Ukraine gibt es keine weiße Fahne, in der Ukraine gibt es nur die blau-gelbe Fahne", sagt Ruslan Stefantschuk

Fernsehkrimi-Festival: Adele Neuhauser für "Tatort"-Rolle ausgezeichnet - Ehrenpreis des Deutschen Fernsehkrimi-Festivals für ihre "charaktervolle Darstellung" der Bibi Fellner

"Madame Rosa", Kafka und Massentourismus: TV-Tipps für Montag - Sinti-Swing und Balkan-Jazz aus dem Radiokulturhaus

