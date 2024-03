Liebe Leserin, lieber Leser,

auch wenn die Szenerie an ein Popkonzert erinnerte, stand in der Nacht auf Dienstag nicht Taylor Swift auf der Bühne, sondern Jensen Huang in seiner typischen schwarzen Lederjacke. Der Nvidia-CEO stellte auf der hauseigenen Messe den neuen Chip Blackwell B200 vor, mit dem der Halbleiterhersteller seine Rolle als das Hardware-Rückgrat der künstlichen Intelligenz (KI) weiter stärken will. Ein Rückblick auf eine spannende und vielleicht wegweisende Präsentation.

Die eigene Kündigung aufzunehmen und dann online zu stellen war zuletzt vor allem in den USA ein großer Trend. Wir erklären die Hintergründe zum Hashtag "quittok" und begründen, warum es in Österreich keine gute Idee ist, diesem Trend nachzueifern.

Außerdem gibt es die erste Ankündigung zur neuen Amazon-Serie mit dem größten Youtuber der Welt, MrBeast, wir erklären, warum man das Spiel "Apex Legends" derzeit besser deinstallieren sollte und zeichnen ein kurzes Porträt vom US-Unternehmer Bobby Kotick, der offenbar an Tiktok interessiert ist.

Das und viel mehr lesen Sie heute bei uns. Wir wünschen spannende Lektüre!

