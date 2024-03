Im Gastblog schreibt Julia Halbwachs über die Veganuary-Chicken-Week.

Pünktlich zur Osterzeit machte sich vergangene Woche die #VeganuaryChickenWeek für pflanzliche Alternativen von Eiern, Hühnerfleischgerichten und Köstlichkeiten zu Ostern stark. Der offizielle Veganuary ist zwar vorbei, aber die Kampagnen im laufenden Jahr sollen weiterhin dabei unterstützen, positive Veränderungen in der Ernährungsweise beizubehalten oder sie außerhalb des Jänners anzustoßen.

Dank vieler Produktneuheiten in den letzten Jahren greifen immer mehr Menschen zu pflanzlichen Produkten, und es war noch nie so einfach, Hühnerfleisch- und Ei-Produkte aus der Ernährung zu streichen und durch Alternativen zu ersetzen. Pflanzliche Ernährung ist kein kurzfristiger Trend, sondern Essgewohnheiten verändern sich nachhaltig in diese Richtung. Auch in Österreich werden vegane, vegetarische und flexitarische Ernährungsformen immer beliebter.

Dass sich viele tierische Lebensmittel ganz einfach und unkompliziert ersetzen lassen, zeigen die Rezepte des offiziellen Veganuary-Kochbuchs. Passend für einen rein pflanzlichen Osterbrunch dürfen wir heute drei davon vorstellen, die auch ohne Ei hervorragend schmecken: süß-würzige Apfel-Pancakes, proteinreiche Tofu-Eierspeis und saftigen Karottenkuchen mit feiner Orangencreme.

Apfel-Pancakes

Süß-würzige Apfel-Pancakes für den Osterbrunch © DK Verlag/Lizzie Mayson

Zutaten für sechs Stück

150 g Mehl

2 TL Backpulver

½ TL Salz

½ TL gemahlener Zimt

¼ TL gemahlene Muskatnuss

4 EL Apfelmus

2 EL Agavendicksaft

200 ml Pflanzendrink

etwas geschmacksneutrales Öl, zum Beispiel Sonnenblumenöl

Zum Servieren

Blaubeeren, Erdbeeren oder Himbeeren (nach Wahl) und etwas Agavendicksaft

Zubereitung

Mehl, Backpulver, Salz, Zimt und Muskatnuss in einer Schüssel gut vermischen. In einer separaten Schüssel Apfelmus, Agavendicksaft und Pflanzendrink verrühren, dann zur Mehlmischung gießen und alles zu einem glatten Teig verrühren. Etwas Öl in einer Pfanne erhitzen und jeweils einen guten halben Schöpflöffel der Teigmischung darin bei mittlerer Hitze braten, bis sich die Blasen an der Oberfläche des Pancakes nicht mehr schließen. Dann die Pancakes umdrehen und braten, bis die Unterseite goldgelb ist. Mit frischen Beeren und etwas Agavendicksaft servieren.

Tofu-Eierspeis

Tofu-Eierspeis mit frischen Pilzen und Tomaten © DK Verlag/Lizzie Mayson

Zutaten für zwei Personen

300 g Räuchertofu (oder Natur-Tofu)

2 EL Sonnenblumenöl

1 rote Zwiebel, abgezogen und fein gehackt

2 TL Rauchpaprikapulver

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

½ TL gemahlene Kurkuma

75 g Pilze, geputzt und in dünne Scheiben geschnitten

8 Kirschtomaten, halbiert

3 Knoblauchzehen, abgezogen und gepresst

½ TL körniger Senf

1–2 grüne Chilis, entkernt und in dünne Ringe geschnitten (nach Belieben)

1 TL Salz

Zum Servieren

4 Scheiben Vollkornbrot

vegane Butter

3 Frühlingszwiebeln, in dünne Ringe geschnitten

Zubereitung

Den Tofu in ein sauberes Geschirrtuch wickeln und mit einer schweren Konservendose beschweren, um überschüssige Flüssigkeit herauszupressen. Das Öl in einer beschichteten Pfanne erhitzen. Die Zwiebel darin bei mittlerer Hitze weich dünsten. Rauchpaprikapulver, Kreuzkümmel und Kurkuma einrühren und eine Minute mitbraten. Pilze, Tomaten, Knoblauch, Senf, Chilis, falls verwendet, und Salz einrühren. Weitere drei bis vier Minuten braten, bis die Pilze weich sind. Zum Schluss den Tofu über der Pfanne zerbröseln. Umrühren, damit er sich gut mit den anderen Zutaten vermischt. Weitere vier bis fünf Minuten braten, bis er durchgewärmt ist. In der Zwischenzeit das Brot toasten und mit veganer Butter bestreichen. Den Tofu auf dem Toast servieren und mit den Frühlingszwiebeln garnieren.

Tipp: Für den typischen Ei-Geschmack einfach zusätzlich zu den anderen Gewürzen noch ¼ TL Kala Namak (schwarzes Salz) hinzufügen.

Karottenkuchen

Saftiger Karottenkuchen mit feiner Orangencreme © DK Verlag/Lizzie Mayson

Zutaten

300 g Mehl

5 TL Backpulver

1 TL Natron

1 TL gemahlener Zimt

200 g Karotten, geschält und gerieben

175 g Rohrohrzucker

50 g Sultaninen

75 g Walnusskerne, gehackt

125 ml Sonnenblumenöl, plus etwas mehr für die Form

70 g Tahin

1 TL Apfelessig

100 ml Pflanzendrink

8 schöne Walnusshälften

Für das Topping

125 g vegane Butter

300 g Puderzucker

1 TL Orangenextrakt in Öl oder fein abgeriebene Orangenschale (bio)

Zubereitung

Den Backofen auf 170 Grad Celsius Umluft vorheizen. Mehl, Backpulver, Natron und Zimt in eine große Schüssel sieben. Karotten, Zucker, Sultaninen und Walnüsse hinzufügen und alles gut vermischen. In einer separaten Schüssel Öl, Tahin, Essig und Pflanzendrink verquirlen. Die Ölmischung zu den trockenen Zutaten geben und alles zu einem glatten Teig verrühren. Eine runde Kuchenform (Ø 22 cm) einfetten und den Teig hineinfüllen. 45 bis 50 Minuten backen, oder so lang, bis an einem mittig eingestochenen Holzstäbchen kein Teig mehr haftet. Inzwischen für die Creme die vegane Butter mit dem Handmixer cremig rühren. Den Puderzucker portionsweise auf die Butter sieben und unterrühren. Zum Schluss den Orangenextrakt einarbeiten. Den Kuchen vollständig abkühlen lassen, auf eine Servierplatte heben, mit der Creme überziehen und mit den Walnusshälften so dekorieren, dass sie die acht Stücke markieren. (Julia Halbwachs, 28.3.2024)