Wohl an keinem Tag des Jahres steht Fisch öfter auf dem Speiseplan als am Karfreitag. Wir pickten ein paar empfehlenswerte Adressen in Wien heraus

1. Umarfisch

Erkan Umar arbeitete als Zimmermann, Tankwart und bei Semperit. 1996 übernahm er mit seinem Bruder einen Stand am Naschmarkt und eröffnete darin eine Fischhandlung. 2004 kam ein Restaurant hinzu, das längst zu einem kulinarischen Hotspot an der Fressmeile wurde. Die Speiskarte bei Umarfisch reicht von Kaviar, Thunfisch-Tatar, Garnelensuppe, Vannamei Garnelen bis natürlich hin zu allerlei Austern und Klassikern wie Goldbrassen oder Wolfsbarsch.

Umarfisch, Naschmakt Stand 76-79, 1060 Wien, Tel. 01/5870456, Mo-Sa 11-22 Uhr, So 12-21 Uhr, www.umarfisch.at

2. Wulfisch

Wer in Wien so unkompliziert guten Fisch essen will wie in Hamburg am Fischmarkt, stellt sich bei Stephan Wulf in der Haidgasse an die – ja so heißt das im hohen Norden – Theke. Hinter seiner Budel in der Leopoldstadt gibt's immer herrlich norddeutsche Bissen aus tollen Qualitäten von Matjes oder Krabben. Der neueste Schmäh im Wulfisch: Wer für den Verzehr daheim einkauft, bekommt alles in Weck-Gläser mit Pfand gesteckt – schaut auch viel appetitlicher aus als diese Plastik-Tegel.

Wulfisch, Haidgasse 5, 1020 Wien, Tel. 01/9461875, Mo-Fr 11-20 Uhr, Sa 10-18 Uhr, www.wulfisch.at

3. Oysterini Café

Einen ganzen Hummer kann man sich bei Oysterini ebenso gönnen wie handliche Taschenkrebse oder die bodenständige Pasta mit Meeresfrüchten. Das Alleinstellungsmerkmal dieser Labe für Liebhaber allen Meeresgetiers – ja, auch frische Seeigel finden den Weg an den Hohen Markt – ist aber der Charakter einer echten Austernbar, die ohne die Schwere eines Restaurantbetriebs auskommt. Einfach reinkommen, kurz Platz nehmen, schlürfen, und das zu sehr räsonablen Preisen.

Oysterini Café, Hoher Markt 5, 1010 Wien, Mo-Sa 12-22 Uhr, reserve.oysterini.com

4. Goldfisch

Hafen- und Meeresatmosphäre gibt es auch im 8. Wiener Bezirk. Bei Goldfisch (existiert seit 2015) in der Lerchenfelderstraße gibt's Fischsuppe, Austern, Heringsschmaus und zahlreiche andere Fischdelikatessen zum Verputzen. Auch in Sachen Verkauf von Fisch und Meeresfrüchten sowie Dosenspezialitäten, Wein und anderem ist die Crew vor Ort im Einsatz.

Goldfisch, Lerchenfelderstraße 16, 1080 Wien, Di-Fr 10.30-18.30, Samstag 9.30-15 Uhr, Imbiss ab 12 Uhr goldfisch.at

5. Takan's Fischrestaurant

Branzino, Garnele, Oktopus, Auster ... im Fischrestaurant der Währinger Gastro-Familie Takan findet man eine breite Palette von Fisch- und Meeresfrüchtespezialitäten. Serviert werden sie klassisch oder kreativ zubereitet. Etwa die patagonischen Calamari vom Grill auf orientalischem Tablouleh-Salat. Oder gebratene Oktopus-Skewers "Westatlantik" mit Austernpilzen und Chimichurri. Den dazu passenden Tropfen kann man aus der ansehnlichen Weinkarte wählen.

Takan's Fischrestaurant, Haizingergasse 13, 1180 Wien, Di-Sa 17-24.00, takans.com

6. Konoba

Ein Fixpunkt in der Wiener Fischgastronomie lockt das Konoba seit Jahren in die Lerchenfelderstraße 66-68 im achten Bezirk. Hier wird die dalmatinische Küche großgeschrieben. Fischsuppe, gegrillter Seeteufel und die typisch kroatischen škampi na buzaru, Scampi in einer pervers guten Weißwein-Tomaten-Sauce werden hier aufgekocht. Zusätzlich gibt es ein weitreichendes Angebot an kroatischen Weinen, was sonst?

Konoba, Lerchenfelderstraße 66-68, 1080 Wien, Mi-Sa 17-23 Uhr, konoba.at/de/

(red, 28.3.2024)