Gleich und gleich gesellt sich gern – das mag auch auf viele Paare zutreffen. Doch ganz egal wie ähnlich Ansichten und Lebensweisen sein mögen, gibt es doch gewisse Punkte, an denen sich die Geister scheiden.

Zwei Menschen treffen sich auf ein erstes Date. Sie beurteilen zuerst die Optik. Gefällt mir mein Gegenüber? Gibt es eine gewisse Anziehungskraft? Ist sie vorhanden, gibt es wahrscheinlich ein Wiedersehen. Doch dann wird es schwieriger, denn überall lauern sogenannte Dealbreaker, die die Beziehung zerstören können, noch bevor sie begonnen hat.

Als Dealbreaker bezeichnet man Verhaltensweisen oder Wesenszüge, die über Gedeih oder Verderb einer Partnerschaft bestimmen. Diese wiegen meist viel stärker als positive Eigenschaften. Demnach könnte ein Dealbreaker einer Beziehung im Wege stehen, obwohl die Person für einen ansonsten genau den Vorstellungen entspricht.

Welche Eigenschaften letztlich ein No-Go sind, ist natürlich individuell. So kann etwa Impulsivität auf einen Menschen anziehend wirken, während es für den anderen gar nicht geht. Allerdings gibt es auch Studien, die zeigen, dass gewisse Dinge fast bei jedem Menschen als Dealbreaker gelten. Etwa mangelnde Attraktivität oder unterschiedliche religiöse Vorstellungen sowie ein begrenzter sozialer Status und unterschiedliche Vorstellungen von Sex und Partnerschaft.

Dealbreaker beim Dating

Fettige Haare, Schweißgeruch, dreckige Fingernägel? Lieber nicht! In einer aktuellen Umfrage mit über 1.500 Österreicherinnen und Österreichern wurde gefragt, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen beim Dating ein No-Go sind. Zwei Drittel der befragten Singles waren sich einig, dass vor allem mangelnde Köperhygiene gar nicht geht. Für mehr als die Hälfte ist ständiges Kritisieren und Nörgeln ein Dealbreaker. Aber auch fortwährende Vergleiche mit dem oder der Ex oder grundlose Eifersucht killen die Lust auf eine Beziehung.

Weniger ausschlaggebend ist nach Angaben der Singles, wenn sich der oder die Zukünftige nicht mit den Freunden versteht (16 Prozent). Hört die Person die gleiche Musik wie ich? Das ist nur elf Prozent der Befragten wichtig. Dafür findet es jeder zweite Single furchtbar, wenn das Date ständig am Smartphone hängt oder Social Media nutzt.

Sehr spannend: Es ist für die meisten Frauen kein Dealbreaker mehr, wenn der Mann beim Date nicht die Rechnung übernimmt. Für nur etwa 14 Prozent ist es ein No-Go, wenn man beim Restaurantbesuch oder bei Einkäufen auf einer exakten Rechnungsteilung besteht.

Singlefrauen sind anspruchsvoller

Wie die Studienergebnisse zeigen, sind Frauen kritischer und stellen insgesamt höhere Anforderungen an den Partner. Die größten Unterschiede zeigen sich bei der "mangelnden Körperhygiene" (Frauen 74 Prozent, Männer 53 Prozent), gefolgt von zu viel Alkoholkonsum (Frauen 64 Prozent, Männer 44 Prozent) und schlechten Manieren bei Tisch oder im Umgang mit anderen Menschen (Frauen 62 Prozent, Männer 44 Prozent).

Außerdem nimmt die Toleranz in Hinblick auf die Beziehungsdealbreaker mit steigendem Alter ab. Bei fast allen Punkten äußern sich die 50- bis 75-Jährigen am kritischsten. So sagen acht von zehn Singles über 50, dass mangelnde Körperhygiene das Ende vom Anfang einer Beziehung wäre. Und ebenso sagen im Gegensatz zu den jüngeren Singles doppelt so viele der über 50-Jährigen, dass Unordentlichkeit ein absolutes No-Go für eine beginnende Liebe wäre.

Nicht gleich aufgeben

"Wenn das Kennenlernen konkreter wird, verschärft sich der Blick auf Eigenschaften und Kriterien, die in einer Beziehung zu echten Problemen führen können", sagt Lisa Fischbacher. Sie ist Psychologin bei der Partnervermittlungsagentur Elitepartner und war an der Umfrage beteiligt. Laut der Expertin ist es zwar gut, persönliche Dealbreaker zu kennen und auch nach diesen zu handeln, dennoch sollte man Dates nicht vorschnell abwerten, nur weil etwas nicht hundertprozentig den Erwartungen entspricht.

Was tun, wenn es zu einem Dealbreaker kommt? "Besser ist zu schauen, ob der negative Eindruck nur eine Ausnahme war", sagt Fischbacher. Sie rät Singles dazu, schwieriges Verhalten beim Dating einfach anzusprechen. "Im besten Fall kommt es zu einer Klärung." (Nadja Kupsa, 4.4.2024)