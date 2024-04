Bei Grandits in der Wiener Alser Straße kann weiterhin geshoppt werden. Getty Images/iStockphoto

Nach einem Konkurs geht es mit dem Wiener Herrenausstatter Grandits Men ´s Fashion doch weiter: Die frühere Führung des Herrenausstatters musste nicht zuletzt auf Grund der Nachwehen der Corona-Pandemie und der anhaltenden Inflation Konkurs anmelden. Doch der langjährige Filialleiter Anton Voleman übernimmt mit seiner "Toni Volemann Fashion GmbH" die Marke und führt den Standort in der Alser Straße mit dem bisherigen Team weiter, teilte Volemann in einer Aussendung mit.

Die Standorte in der Rotenturmstraße und in der Nussdorferstraße bleiben geschlossen. Die Festtagsmode, die bisher in der Nussdorferstraße angeboten wurde, soll es nun im Geschäft in der Alser Straße geben. Das Sortiment soll auch in Zukunft mit einem noch stärkeren Fokus auf hochwertige, umweltfreundliche Produkte und "Made in Europe" kuratiert werden, teilte Volemann weiters mit. (APA, 9.4.2024)