Etat-Überblick

Jan Böhmermann über Kickl und Kurz, Spitzengagen und Leitkultur

Concordia-Preis für Pressefreiheit an STANDARD-Journalistin Colette M. Schmidt; unsere Fehler in "Vermurkst"; ORF-Wetterexperte Marcus Wadsak bei Armin Wolf; jugendfreies "Bridgerton" in der Rampenschau