Gabriel & Jake am Sobieskiplatz, Wien, an einem Freitag Stefan Joham

Wie habt ihr euch kennengelernt?

Gabriel (links): Er hat mich zu seinem Podcast eingeladen, damit ich über österreichischen Humor referiere. Es war Liebe auf den ersten Blick!

Jake: Freundschaftliche Liebe auf den ersten Blick. Er war wie ein Upgrade für meinen Podcast , den wir jetzt gemeinsam machen: The Wurst Guide to Living in Austria.

Hattet ihr so etwas wie ein erstes Date?

Jake: Ja, im Gasthaus Steman, wo wir uns natürlich über Schnitzel unterhalten haben. Und es war wirklich wie ein Date, weil ich darauf gewartet habe, dass er fragt, ob er mit mir Podcast machen darf. Und er hat darauf gewartet, dass ich ihn frage.

Gabriel: In meiner Erinnerung hat er sich niedergekniet und gebettelt, dass ich dabei bin (lacht).

Wie ging das weiter?

Gabriel: Mit dem Podcast wie mit dem Date im Steman. Jeder gibt seinen seltsamen Kauderwelsch aus Englisch und Deutsch wieder.

Was ist die beste Eigenschaft am anderen?

Gabriel: Er geht an alles unglaublich entspannt heran, beruflich wie privat, und lässt nie heraushängen, was für ein toller Typ er eigentlich ist.

Jake: Er geht in einen Raum und macht sich innerhalb weniger Minuten Freunde. Man vertraut ihm sofort und fühlt sich gleich wohl bei ihm.

Und die schlechten Seiten?

Jake: Er ist nie, wirklich nie, pünktlich. Und er fällt mir oft ins Wort. Das ist aber auch schon alles, denn er ist bislang der einzige Freund, den ich immer und von überall auf der Welt anrufen würde.

Gabriel: Er kann zickig sein, ist leicht eingeschnappt. Wenn er grantig ist, lässt er es an mir aus – aber eben nur, weil er weiß, dass unsere Freundschaft das locker aushält.

Welche Ticks hat der andere?

Gabriel: Oft übertriebenes Understatement.

Jake: Manchmal die Unfähigkeit zuzuhören.

Spielt Eifersucht eine Rolle in eurer Beziehung?

Jake: Nein, ich gönne ihm alle seine Erfolge.

Gabriel: Nein, weil wir als Duo so stabil sind.

(RONDO, Sascha Aumüller, 16.4.2024)