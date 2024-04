Für FPÖ-Chef Herbert Kickl ist der als Mediziner auf Abwege geratene Deutsche Sucharit Bhakdi eine "Lichtgestalt für die Freiheit und Gesundheit von Milliarden Menschen". Das schickte die FPÖ Freitagabend aus, während der Chef dem Corona-Leugner und Impfgegner bei einer Parteiveranstaltung live Rosen streute.

Herbert Kickl bei einer Pressekonferenz gegen die Impfpflicht im Jänner 2022: Er sorgte dafür, dass sich die FPÖ die Argumente der Maßnahmengegner zu eigen machte. Foto: imago images/SEPA.Media

Nun sind Bhakdis Positionen, was die Volksgesundheit angeht, höchst gefährlich. Die seit vielen Jahrhunderten gefürchtete Kinderlähmung, gegen die seit den 1960er-Jahren eine wirksame und sichere Impfung existiert, sei in Wahrheit eine Vergiftung mit dem Insektizid DDT, sagte er am Freitag etwa. Jedoch: DDT wurde erst 1874 entwickelt.

Pflege eines blauen Wählersegments

Ob Kickl persönlich glaubt, was Bhakdi sagt, können selbst FPÖ-kundige Personen nicht beurteilen. Was aber bezweckt der blaue Frontmann politisch mit dieser extremen Schwurbler-Nähe? Es dürfte sich um die Pflege eines wichtigen Wählersegments handeln: Gar nicht wenige Menschen in Österreich sind infolge der Corona-Pandemie nach wie vor verunsichert. Die FPÖ, die sich die Argumente der Maßnahmengegner zu eigen gemacht hat, will sie nicht verlieren.

Die Covid-19-Impfung und andere mRNA-Vakzine sowie die Weltgesundheitsorganisation WHO seien "satanisch", sagte Bhakdi am Freitag auch. Der folgende Beifall im Saal war frenetisch. In der ÖVP sollte man sich ernsthaft die Frage stellen, ob eine Partei, die derart faktenferne, unwissenschaftliche und verschwörungstheoretische Positionen fördert, koalitionsgeeignet ist. Mit oder ohne Kickl. (Irene Brickner, 15.4.2024)