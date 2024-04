Ein Schelm, wer sich dabei Böses denkt: Just am Abend vor der Verkündigung der Abstimmungsergebnisse über den KV für das AUA-Bordpersonal legt die AUA vorläufige Zahlen zum Geschäftsverlauf vor. Das endgültige Ergebnis wird Ende April publiziert. Die traditionell schwachen Wintermonate für Fluglinien beschert der Lufthansa-Tochter einen Verlust (bereinigtes Betriebsergebnis Ebit) von 122 Millionen Euro.

Hauptgründe für den über den Erwartungen liegenden Verlust seien aber "der direkte finanzielle Schaden" aufgrund von gewerkschaftlichen Betriebsversammlungen und Streiks (rund 26 Mio. Euro), die dadurch entstandene Buchungszurückhaltung (rund zehn Mio. Euro) sowie gestiegene Standort- und Personalkosten, erklärte die Lufthansa-Tochter. Und: Die Auswirkungen der gewerkschaftlichen Kampfmaßnahmen hätten "zum zweitschlechtesten Q1-Ergebnis der Unternehmensgeschichte" geführt. Man rechne auch aufgrund der entstandenen massiven Verunsicherung bei Kundinnen und Kunden zudem mit einer enormen Belastung des Jahresergebnisses. Für das Gesamtjahr 2024 würde die bisher angestrebte Gewinnmarge von rund fünf Prozent (2023: 5,4 Prozent) somit nicht mehr erreicht werden können.

Das fliegende Personal fühlt sich vor allem im Vergleich zu den Konzernschwestern finanziell schlecht behandelt. APA/ROBERT JAEGER

Zur Erinnerung: Noch im März zeigte sich AUA-Chefin Annette Mann positiv gestimmt, wenn sie auch deutlich vor Übermut warnte. Die AUA flog im vergangenen Jahr wieder deutlich in die Gewinnzone. Das letzte Jahresviertel sei mit einem Verlust von 17 Millionen Euro wegen der Nahostkrise "schwächer ausgefallen, als wir uns das vorgestellt haben", sagte Mann im März. Im Gesamtjahr 2023 lag der Gewinn (bereinigtes Betriebsergebnis Ebit) dennoch bei 127 Millionen Euro, die hohe Reiselust der Menschen sorgte für einen Umsatzanstieg von 1,87 Milliarden auf 2,34 Milliarden Euro.

Zuletzt gab es vor allem Brösel. Die Gewerkschaft Vida verlangte mit Blick auf die positive Entwicklung saftige Gehaltserhöhungen von bis zu 40 Prozent beim Bordpersonal. Das AUA-Management konterte: Wirtschaftlich gehe sich das nicht aus. Für den Fall, dass die Belegschaft auf ihren Forderungen beharre, drohte AUA-Chefin Annette Mann wiederholt mit einem Schrumpfkurs.

Gewerkschaftsmitglieder stimmten ab

Zuletzt bot die AUA für heuer eine Lohnerhöhung um die acht Prozent und für 2025 und 2026 von jeweils fünf Prozent an. Co-Piloten sollen bis zu zehn Prozent mehr erhalten. Der AUA-Vorstand hatte sein Angebot in der Vorwoche in der 20. Verhandlungsrunde nachgebessert, an die Forderung der Gewerkschaft nach einem Gehaltszuwachs von anfangs bis zu 40 Prozent kam es nicht heran. Die Gewerkschaft hat ihre Mitglieder – rund 60 Prozent der Belegschaft – unter den rund 1.000 Pilotinnen und Piloten sowie den rund 2.400 Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern aufgefordert, über das Angebot online abzustimmen. Bis Mitternacht von Montag auf Dienstag war es möglich die Stimme abzugeben.

Die Stimmen des Kabinenpersonals und des Cockpitpersonals wurden getrennt ausgezählt. Voraussetzung für die Annahme des Angebots war, dass beide Gruppen mit mehr als 50 Prozent für das Angebot der AUA stimmen. Nur dann wollte man das prozentuelle Ergebnis der Abstimmung veröffentlichen. Die Zustimmung der Belegschaft reichte am Ende nicht aus, teilt die AUA in einer Aussendung mit. Die Fluggesellschaft rechnet demnach nun mit weiteren Kampfmaßnahmen und will sich "intensive Gedanken über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens machen". (Regina Bruckner, 16.4.2024)