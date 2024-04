Liebe Leserin, lieber Leser,

die Streitkräfte der USA sollen bei der Abwehr des iranischen Angriffs auf Israel eine tragende Rolle gespielt haben. Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: Einerseits sind Militärexperten überrascht, wie präzise US-Kampfjets Drohnen und Marschflugkörper erfassen können. Andererseits dürften die USA erstmals ein neues Raketenabwehrsystem eingesetzt haben, das anfliegende Raketen außerhalb der Erdatmosphäre abfangen kann. Aber auch von der israelischen Armee kommen Berichte, die an "Star Wars" erinnern. Den Isrealis soll erstmals ein "exoathmosphärischer Kill" gelungen sein.

Außerdem: Teslas wortwörtlich kantiger Pick-up, der "Cybertruck", verfügt ab Werk über eine Akkukapazität von 123 Kilowattstunden, die ihm eine Schätzreichweite von etwa 500 Kilometern bescheren sollen. In bisherigen Tests, etwa durch "Out of Spec Motoring", sowie Berichten von Eignern wurde diese allerdings deutlich unterschritten. Das Fahrzeug könnte aber noch wesentlich mehr Kapazität mitbringen, wie nun ein Video zeigt.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen gute Lektüre!

Erstmals wurde eine Rakete (wahrscheinlich) im Weltraum abgefangen

Zurück zum Ursprung: Disney+ will offenbar TV-Kanäle anbieten

Zerlegung zeigt halbleeren Akkubehälter in Teslas Cybertruck

Motorola kündigt neues Smartphone-Line-up für 2024 an

Windows 11: Ehemaliger Microsoft-Entwickler ärgert sich über langsames Startmenü

Youtube geht gegen Werbeblocker-Apps vor

Diese Werte haben die Figuren der "Fallout"-Serie als Game-Charaktere