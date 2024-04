In der norditalienischen Stadt Verona schenkt ein Restaurant neuerdings allen Gästen eine Flasche Rotwein, wenn sie vor dem Abendessen ihr Handy abgeben. Der Wirt des Ristorante Al Condominio, Angelo Lella, sagte dem Sender Radio Number One: "Es gibt keinen Grund, alle fünf Sekunden auf sein Handy zu schauen. Für manche Leute ist das wie eine Droge. So haben sie die Gelegenheit, es beiseitezulegen und einen guten Wein zu trinken."

Die Flasche Wein gibt es allerdings nur, wenn vor dem Essen das Handy tatsächlich zur Aufbewahrung in einem kleinen Kasten am Eingang abgegeben wird. Nach Auskunft des Wirts machen 90 Prozent der Gäste von dem Angebot Gebrauch. Andere Restaurants in Italien verteilen bereits seit einiger Zeit Gutscheine an Gäste, die freiwillig aufs Handy verzichten. (APA, 17.4.2024)