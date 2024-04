Paul Pizzera verbindet das Tsatsiki seiner kretischen Lieblingstaverne mit Urlaub. Getty Images

"Seit 15 Jahren mache ich jedes Jahr Urlaub in einem kleinen Fischerdorf auf Kreta. Der erste Programmpunkt, eine Art Ritual, die stressfreie Zeit einzuläuten, ist immer ein Besuch in meiner Lieblingstaverne. Das ist ein ganz einfaches Lokal mit drei Tischen, aber es gibt dort – für mich – das beste Tsatsiki der Welt. So simpel das Rezept auch sein mag, in dieser Taverne hat man die Cuvée aus Gurke, Joghurt und Knoblauch zur Perfektion ausbalanciert. Während meines einwöchigen Aufenthalts auf der Insel verspeise ich gut und gerne 30 Portionen des Tsatsikis. Es klingt pathetisch, aber beim letzten Bissen am Ende des Urlaubs ist mir schon mal eine Träne über die Wange gelaufen.

Neben seiner Sehnsucht für Tsatsiki ist der Musiker gerade mit seiner Band Aut of Orda auf Tour. Ulli Rauch

Mittlerweile kennt mich der Chef der Taverne und weiß von meiner großen Liebe für sein Tsatsiki. Er hat mir auch schon mal einen Crashkurs in die Zubereitung gegeben, war von meiner Leistung aber sichtlich enttäuscht. Ich habe mir sogar eine Portion einvakuumieren lassen, um es zu Hause nachzukochen. Auch dieses Vorhaben ist kläglich

gescheitert. Der Genuss ist halt stark mit Urlaub verbunden und kann wahrscheinlich gar nicht nachgeahmt werden.

Deshalb freue ich mich schon, wenn ich nach der Tour mit der Band Aut of Orda im Mai wieder nach Kreta reise." (RONDO, Michael Steingruber, 23.4.2024)