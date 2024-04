Die Renaissance der Nachtzüge in Europa geht munter weiter. Dabei geht es tendenziell nicht mehr nur darum, per Eisenbahn von A nach B zu kommen: Die Zugfahrt selbst wird Teil des Urlaubserlebnisses. Ein solches will auch der neue Mesopotamia Express bieten, der Mitte April in der Türkei seinen Betrieb aufgenommen hat. Er schlängelt sich durch die inneren, östlichen und südöstlichen Regionen Anatoliens und bietet Reisenden die Gelegenheit, auch einige der historischen Schätze des Landes zu erkunden, die noch nicht massentouristisch erschlossen sind.

Kayseri in der Zentraltürkei gilt als die Hauptstadt Kappadokiens. Im Hintergrund ist der Erciyes, ein schlafender Vulkan, zu sehen. Getty Images/iStockphoto

Die 1051 Kilometer lange Reise beginnt in Ankara und führt durch die beeindruckende, zerklüftete Wüstenlandschaft im Landesinneren und Südosten Anatoliens. Es geht auch vorbei an den schneebedeckten Gipfeln des 3916 Meter hohen Erciyes, einem schlafenden Vulkan. Auf der Strecke hält der Zug dreimal an. Die Fahrgäste haben dann drei Stunden Zeit, um Kayseri und Malatya zu erkunden, und vier Stunden, um Elazığ genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wüstenlandschaften, schneebedeckte Berge und historische Stätten

Kayseri, die historische Hauptstadt Kappadokiens, ist bekannt für ihre Sehenswürdigkeiten aus der Seldschukenzeit – Moscheen, Gräber und theologische Schulen aus dem 13. Jahrhundert. Die Stadt beherbergt die älteste seldschukische Moschee der Türkei aus dem Jahr 1238: Der Komplex der Hunat-Hatun-Moschee beherbergt noch einen historischen Hamam mit getrennten Bereichen für Männer und Frauen.

In der Nähe von Malatya, einer weiteren antiken Stadt, können Reisende den von der Unesco ausgezeichneten Arslantepe-Hügel besuchen, ein Freilichtmuseum mit Palästen, Tempeln, Wandmalereien und Statuen, die bis ins Jahr 3000 v. Chr. zurückreichen. Die Region Malatya ist als "Land der Marillen" bekannt und liefert rund 50 Prozent der frischen und 95 Prozent der getrockneten Marillen der Türkei.

In Elazığ können sich Reisende durch eine der reichhaltigsten Küchen der Türkei durchkosten: Man kann Kelecoş, gebratenes Fleisch und Zwiebeln auf Fladenbrot, Işkın yemeği, ein Gericht mit wildem Rhabarber, und Kömme, gebackene, mit Fleisch und Walnusspaste gefüllte Blätterteigröllchen, probieren.

Der Mesopotamia Express verfügt über neun Schlafwagen und einen Speisewagen und hat eine maximale Kapazität von 180 Passagieren. Die Kabinen bieten Platz für zwei Personen, die Preise beginnen bei 9000 Türkische Lire (257 Euro) für die Hinfahrt und 8000 Türkische Lire (230 Euro) für die Rückfahrt. Den Fahrgästen stehen Sitze zur Verfügung, die sich über Nacht in Betten umwandeln lassen, sowie Annehmlichkeiten wie ein Kühlschrank, ein Waschbecken, ein Kleiderschrank und eine Heizung. Betrieben wird der Nachtzug von der staatlichen Eisenbahngesellschaft TCDD Transport. (red, 25.4.2024)