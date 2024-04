In der kommenden Woche ist der Ex-Fußballspieler und -trainer Roman Mählich an der Reihe

Wien - Mit Conny Kreuter kann Andreas Goldberger bisher nicht mithalten. Der Ex-Skispringer ist derzeit als Vorturner bei "Fit mit den Stars" im ORF an der Reihe und erreichte mit seinen Übungen bisher 156.000 Zuseher bei 44 Prozent Marktanteil am Montag und 115.000 Zuseher bei 32 Prozent Marktanteil am Dienstag.

Andi Goldberger turnt uns diese Woche was im ORF vor. Foto: ORF/Roman Zach-Kiesling

Profitänzerin Kreuter hatte in der Vorwoche nach dem Rauswurf von Philipp Jelinek ("Fit mit Philipp") einen neuen Marktanteilsrekord in Höhe von 50 Prozent aufgestellt, wobei sie 191.000 Mitturnende verzeichnete. An den Folgetagen waren es immerhin noch 174.000 und 152.000 Zuseher. In der kommenden Woche (29. April bis 3. Mai) wird "Fit mit den Stars" um 9.10 Uhr in ORF 2 vom ehemaligen österreichischen Fußballspieler und -trainer Roman Mählich moderiert. (APA, 25.4.2024)