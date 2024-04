Der neue Arbeitgeber von Philipp Jelinek mit seiner TV-Turnstunde lag auf der Hand: Nach dem ORF-Rauswurf wegen Chats mit Heinz-Christian Strache in dessen Zeit als Vizekanzler, Sportminister und FPÖ-Chef dürfte er bei Servus TV anheuern. DER STANDARD bat Jelinek auf seiner Mobilbox um Stellungnahme, ein Servus-TV-Sprecher antwortete bisher nicht auf entsprechende STANDARD-Anfrage am Freitag. Der "Kurier" berichtet von einem fixen Engagement ab 29. April beim Red-Bull-Sender für Jelinek.

Von "Fit mit Philipp" liefen nach Bekanntwerden von FPÖ-Chats nur noch Wiederholungen, nun soll er künftig bei Servus TV vorturnen. ORF Fit mit Philipp Screenshot

Donnerstagabend hatte der ORF die einvernehmliche Trennung von Jelinek offiziell gemacht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk verabschiedete sich von seinem Vorturner mit: "Der ORF bedankt sich für die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht Philipp Jelinek alles Gute für die Zukunft." Die liegt nun bei Servus TV – und lag wohl auch ein bisschen auf der Hand.

Trennung wegen Chats mit Strache

Der ORF trennte sich von Jelinek nach Bekanntwerden von Chats mit dem damaligen Sportminister, Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache 2018/19 in der Zeit der türkis-blauen Koalition von ÖVP und FPÖ unter Sebastian Kurz und Strache. Jelinek wurde, als er 2018 auf dem Küniglberg landete, als "Straches Personal Coach" gehandelt – was er nach Straches und Jelineks Angaben aber nicht war. Mit Blick auf die ORF-kritische neue Regierung bemühte sich der ORF unter Alexander Wrabetz sichtlich um Entgegenkommen auch gegenüber den Freiheitlichen, auch personell.

Zunächst erhielt der sportliche 50er eine Rubrik in "Guten Morgen Österreich", die schon "Fit mit Philipp" hieß. Eine eigene Sendung bekam er erst nach dem Ibiza-Ende der türkis-blauen Koalition und der FPÖ-Obmannschaft Straches im ersten Corona-Lockdown 2020.

Vor zwei Wochen wurden Chats von Jelinek aus dieser Zeit am Rande des von der ÖVP initiierten Untersuchungsausschusses über Besetzungen von SPÖ und FPÖ bekannt. In den Whatsapp-Nachrichten drängt Jelinek Strache Informationen aus der ORF-Generaldirektion, wo "Guten Morgen Österreich" angesiedelt war, geradezu auf und ersucht vielfach um politische Unterstützung bei seiner ORF-Karriere. Jelinek will etwa die Morgensendung des ORF moderieren. Die in den Chats dokumentierte Weitergabe von ORF-Interna soll arbeitsrechtlich den Ausschlag für die Trennung von Jelinek gegeben haben.

Im ORF übernehmen das Vorturnformat, nun unter dem Titel "Fit mit den Stars", wöchentlich andere Persönlichkeiten. Den Anfang macht kommende Woche "Dancing Star", Profitänzerin und Sportwissenschafterin Conny Kreuter. Die zweite Woche von 22. bis 26. April übernimmt Ex-Skispringer Andreas Goldberger. Angekündigt sind zudem Armin Assinger und Hans Knauß als "Fit mit den Stars"-Vorturner. (fid, 12.4.2024)